  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: nesulaikomi žalgiriečiai ir (ne)įmanomas kontraktas Francisco

2025-10-31 12:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 12:02

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

0

Laidoje aptarta Kauno „Žalgirio“ dviguba savaitė Eurolygoje, Kajaus Mikalausko debiutas, Ąžuolo Tubelio laisvalaikis, 2 mln. eurų Sylvanui Francisco, laukiantis derbis su Vilniaus „Rytu“, Panevėžio „Lietkabelio“ pralaimėjimas, Klaipėdos „Neptūno“ pergalė ir Šarūno Jasikevičiaus problemos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turime puikią naujieną krepšinio sirgaliams! Su nuolaidos kodu EUROLYGA10 nauji Go3 vartotojai gali mėnesį žiūrėti Go3 sporto paketą vos už 8,99 Eur. Užsisakyti paketą galite paspaudę ČIA

00:00 – Komodo varanas

04:00 – dominavęs „Žalgiris“

21:39 – 2 mln. eurų S.Francisco

27:15 – laukiantis derbis

37:07 – Ą.Tubelio laisvalaikis

45:00 – „Lietkabelio“ pralaimėjimas

50:50 – „Neptūno“ pergalė

1:00:52 – Šaro problemos

