„Penktas kėlinys“: nesulaikomi žalgiriečiai ir (ne)įmanomas kontraktas Francisco

Laidoje aptarta Kauno „Žalgirio“ dviguba savaitė Eurolygoje, Kajaus Mikalausko debiutas, Ąžuolo Tubelio laisvalaikis, 2 mln. eurų Sylvanui Francisco, laukiantis derbis su Vilniaus „Rytu“, Panevėžio „Lietkabelio“ pralaimėjimas, Klaipėdos „Neptūno“ pergalė ir Šarūno Jasikevičiaus problemos.
00:00 – Komodo varanas
04:00 – dominavęs „Žalgiris“
21:39 – 2 mln. eurų S.Francisco
27:15 – laukiantis derbis
37:07 – Ą.Tubelio laisvalaikis
45:00 – „Lietkabelio“ pralaimėjimas
50:50 – „Neptūno“ pergalė
1:00:52 – Šaro problemos
