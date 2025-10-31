Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Tragišką žaidimą matęs Jasikevičius: „Nesugebame susitvarkyti su sėkme“

2025-10-31 08:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 08:52

Siaubingą vakarą Eurolygoje išgyveno Šarūnas Jasikevičius ir jo treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (3/5), kuri išvykoje 58:84 buvo sutriuškinta Madrido „Real“ (4/4) klubo.

1

Po pralaimėjimo strategas iš Lietuvos bandė ieškoti atsakymų, kodėl jo auklėtiniai rungtyniauja taip prastai.

„Aikštėje nepadarėme nieko, ką norėjome. Pirmoje rungtynių pusėje buvome tragiški. Atvirai pasakius, man nelabai rūpi tai, kokį krepšinį šiandien žaidėme, nes tiesiog aikštelėje nebuvome kaip profesionalūs atletai. Tai mane labai neramina, nes apie motyvaciją kalbame nuo pat sezono pradžios, tačiau atrodo, kad nesugebame susitvarkyti su sėkme, kurią buvome pasiekę. Šiuo metu aikštėje atrodome tragiškai. Greičiausiai, kad laikui bėgant žaisime geriau, bet dabar vaizdas yra labai blogas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinoma, kad pralaimėjimas nemalonus, bet tai nebuvo finalas. Manau, kad komandai reikia daugiau labiau nusileisti ant žemės. Aš galvoju, kad jeigu nori būti čempionu, turi taip elgtis kiekvieną dieną. Kai kažkas aikštėje nesiseka, mes tiesiog nustojame kovoti, o čempioniška komanda taip elgtis negali. Žinoma, kad mūsų dar laukia daug rungtynių ir kažkada tapsime geresni, bet dabar dalykai nesiklosto gerai“, – sakė specialistas.

„Fenerbahče“ (3/5) šiuo metu Eurolygoje yra septynioliktoje vietoje. Kitą savaitę namuose Šaro auklėtiniai priims Vilerbano ASVEL ekipą.

