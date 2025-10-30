„Valencia“ palaužė Dubajaus ekipą

Abi komandos atitinkamai pratęsė savo pergalių ir pralaimėjimų serijas iki trijų.
Dubajaus komanda buvo išsiveržusi į priekį 16:9, bet iki kėlinio pabaigos „Valencia“ ne tik lygino rezultatą, bet ir jį persvėrė – 23:20. Tai lėmė atkarpa 9:0.
DARIUS THOMPSON WITH A COAST 2 COAST AND ONE SLAM! 😱😱😱@dthomp15 🤯#MotorolaMagicMoment | @valenciabasket pic.twitter.com/zZFnx1XMe7REKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2025
Vis tik po Davio Bertanio tritaškio „Dubai“ vėl buvo priekyje (26:23), vėliau jis pataikė darkart, o „Valencia“ bandymai persverti rezultatą buvo sėkmingi, bet greitai atremti. Po antrojo kėlinio trapus pranašumas buvo „Dubai“ sąskaitoje – 41:38.
Svečių persvara augo (50:40), nors Nealas Sako buvo ją tirpdęs iki trijų – 52:55. Valensijos ekipa laikėsi šalia, o ketvirto kėlinio pradžioje ekipas skyrė tik du taškai – 65:67.
Omari Moore‘as vėl leido pirmauti šeimininkams (74:73), dar dvitaškį pridėjo Kameronas Tayloras – 76:73. Tritaškį paleido Dwayne‘as Baconas, jam atsakė O.Moore‘as – 78:76. Liko minutė, M.Wrightas grąžino lygybę mačui – 78:78.
Vėl lyderystę rodė O.Moore‘as (80:78), o po minutės pertraukėlės D.Baconas nepataikė tritaškio, kuris galėjo tapti lemiamu. Matthew Costello fiksuota pražanga puolime, palikusi žaidime 0,3 sekundės Dubajaus klubui. D.Bertaniui stebuklo sukurti nepavyko.
Kitą savaitę „Valencia“ atvyks į Kauną.
„Valencia“: Kameronas Tayloras 19, Omari Moore‘as 15, Brancou Badio 12, Dariusas Thompsonas 9, Matthew Costello 8.
„Dubai“: Boogie Ellisas 18, Filipas Petruševas 17 (24 n.b.), Dwayne‘as Baconas 10, Mfiondu Kabengele 9.
