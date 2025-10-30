Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Valencia“ palaužė Dubajaus ekipą

2025-10-30 23:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 23:30

Dramatišką pergalę Eurolygoje įsirašė Valensijos „Valencia" (5/3), kuri namie 80:78 (23:20, 15:21, 22:23, 20:14) palaužė Dubajaus „Dubai" (3/5) klubą.

„Valencia“ išvargo pergalę

Dramatišką pergalę Eurolygoje įsirašė Valensijos „Valencia“ (5/3), kuri namie 80:78 (23:20, 15:21, 22:23, 20:14) palaužė Dubajaus „Dubai“ (3/5) klubą.

0

Abi komandos atitinkamai pratęsė savo pergalių ir pralaimėjimų serijas iki trijų.

Dubajaus komanda buvo išsiveržusi į priekį 16:9, bet iki kėlinio pabaigos „Valencia“ ne tik lygino rezultatą, bet ir jį persvėrė – 23:20. Tai lėmė atkarpa 9:0.

Vis tik po Davio Bertanio tritaškio „Dubai“ vėl buvo priekyje (26:23), vėliau jis pataikė darkart, o „Valencia“ bandymai persverti rezultatą buvo sėkmingi, bet greitai atremti. Po antrojo kėlinio trapus pranašumas buvo „Dubai“ sąskaitoje – 41:38.

Svečių persvara augo (50:40), nors Nealas Sako buvo ją tirpdęs iki trijų – 52:55. Valensijos ekipa laikėsi šalia, o ketvirto kėlinio pradžioje ekipas skyrė tik du taškai – 65:67.

Omari Moore‘as vėl leido pirmauti šeimininkams (74:73), dar dvitaškį pridėjo Kameronas Tayloras – 76:73. Tritaškį paleido Dwayne‘as Baconas, jam atsakė O.Moore‘as – 78:76. Liko minutė, M.Wrightas grąžino lygybę mačui – 78:78.

Vėl lyderystę rodė O.Moore‘as (80:78), o po minutės pertraukėlės D.Baconas nepataikė tritaškio, kuris galėjo tapti lemiamu. Matthew Costello fiksuota pražanga puolime, palikusi žaidime 0,3 sekundės Dubajaus klubui. D.Bertaniui stebuklo sukurti nepavyko.

Kitą savaitę „Valencia“ atvyks į Kauną.

„Valencia“: Kameronas Tayloras 19, Omari Moore‘as 15, Brancou Badio 12, Dariusas Thompsonas 9, Matthew Costello 8.

„Dubai“: Boogie Ellisas 18, Filipas Petruševas 17 (24 n.b.), Dwayne‘as Baconas 10, Mfiondu Kabengele 9.

