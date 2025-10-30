„KHL Sisak“ su Marijumi Dumčiumi iškovojo pergalę Alpių lygoje

„Servette“ (36 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse nukrito į 5-ą poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Trečiadienį Baltijos lygoje Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) su Dominyku Sadausku išvykoje 7:2 nugalėjo Elektrėnų „Energiją“. D. Sadauskas įmušė įvartį, 2 kartus atakavo vartus ir laimėjo 1 iš 3 ritulio išmetimų. „Energijai“ po įvartį pelnė Paulius Grybauskas bei Nazaras Ružnikovas, o rezultatyviu perdavimu pasižymėjo Aivaras Bendžius.
„HK Liepaja“ (22 tšk.) turnyrinėje lentelėje užima 2-ą vietą. Elektrėnų „Energija“ (5) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) yra paskutinė – 9-a.
Alpių lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda savo arenoje 6:4 šventė pergalę prieš „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija). Lietuvis rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie paskutinio rungtynių įvarčio.
„KHL Sisak“ (28 tšk.) išsaugojo 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija, 7), kurios garbę gina Arturas Seniutas, lieka paskutinė – 13-a.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda savo arenoje po pratęsimo 1:2 pralaimėjo prieš „KeuPa HT“. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė 15 iš 17 varžovų smūgių į vartus.
„Pyry“ (14 tšk.) žengia priešpaskutinė – 9-a.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda savo arenoje 6:8 nusileido Edmontono „Oil Kings“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Lethbridge Hurricanes“ (7 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi paskutiniai – 11-i.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!