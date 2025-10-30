Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„EA7 Emporio Armani“ laimėjo prieš „Paris“

2025-10-30 23:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 23:28

Eurolygos aštuntojo turo rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani“ (3/5) ekipa savoje arenoje 86:77 (23:15, 24:12, 20:26, 19:24) užtikrintai nugalėjo Paryžiaus „Paris“ (4/4) krepšininkus.

D.Bookeris žaidė puikiai (Scanpix nuotr.)

0

Pirmajame kėlinyje „Paris“ dar pirmavo (10:9), bet tada „EA7 Emporio Armani“ spurtavo 11:0 ir įgijo dviženklį pranašumą – 20:10. Po pirmojo kėlinio turėjo 8 taškų atsargą – 23:15. Antrajame ketvirtyje šeimininkų atkarpa 9:0 leido dar labiau atsiplėšti – 39:21. Netrukus skirtumas perkopė 20 taškų žymą (43:22) ir toks išliko sužaidus pusę mačo – 47:27.

Po ilgosios pertraukos svečiai iš Paryžiaus stabilizavo situaciją ir per kėlinį šiek tiek sumažino deficitą – 53:67. Lemiamą ketvirtį „Paris“ pradėjo 6 taškais be atsako ir grąžino intrigą – 59:67. Čia pat „EA7 Emporio Armani“ atsakė sėkminga atkarpa (79:63) ir per likusias 4 minutes pergalės iš savo rankų neišleido.

„EA7 Emporio Armani“: Devinas Bookeris 13 (22 naud. bal.), Armoni Brooksas 12 (3/5 tritaškiai), Niccolo Mannionas ir Shavonas Shieldsas (7 atk. kam.) po 10, Giampaolo Ricci 9 (10 atk. kam.).

„Paris“: Nadiras Hifi 24 (2/10 tritaškiai, 6 atk. kam.), Justinas Robinsonas ir Sebastianas Herrera (3/7 tritaškiai) po 11.

