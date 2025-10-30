Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

18-mečio drąsą pabrėžęs Masiulis sveikino Brazdeikį: „Jis yra devintame danguje“

2025-10-30 22:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 22:20

Kauno „Žalgiris“ pakartojo didžiausią laimėjimą Eurolygoje, o po 37 taškų pergalės prieš Vilerbano ASVEL vyr. treneris Tomas Masiulis džiaugėsi komandos pasirodymu.

Tomas Masiulis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
37

Kauno „Žalgiris“ pakartojo didžiausią laimėjimą Eurolygoje, o po 37 taškų pergalės prieš Vilerbano ASVEL vyr. treneris Tomas Masiulis džiaugėsi komandos pasirodymu.

REKLAMA
0

„Kontroliavome rungtynes savo gynyba, tai buvo puiki komandos pergalė, esu labai laimingas. Džiaugiuosi dėl sirgalių, vėl užpildyta arena, ačiū jiems, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis. – Rungtynėse parodėme, kad kaunamės dėl kiekvieno kamuolio ir kiekvienos pozicijos.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiurpnakčio šventė Eurolygoje: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šiurpnakčio šventė Eurolygoje: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL

– Treneri, ASVEL savo statusu Eurolygoje yra priskiriama prie autsaiderių. Ar buvo prieš rungtynės baimių dėl to, kaip auklėtiniai gali pažiūrėti į šias rungtynes?

REKLAMA
REKLAMA

– Taip, tikrai buvo. Aš nepasakyčiau, kad jie yra prie autsaiderių, turi dvi pergales, apžaidė ir „Dubai“. Dabar jie turi traumų, išimkite iš bet kurios komandos tris gynėjus... Jie prieš visus kovojo iki pabaigos, išskyrus mačą su „Crvena Zvezda“. Daug buvo kalbėta, kad esame favoritai, tad buvo jaudulio, ar neatsipalaiduosime. Tikrai buvo.

REKLAMA

– Apskritai, ar po tokių rungtynių yra žaidimo aspektų, kurie parodė taisytinas vietas?

– Taip. Man antras kėlinys nepatiko, praleidome 20 taškų su dviem komandinėmis pražangomis. Papirmavome ir pradedame galvoti apie puolimą. Man, kaip treneriui, tai nepatinka, noriu, kad viską pradėtume nuo gynybos, o puolimas ateis. Psichologinių klaidų padarėme antrajame kėlinyje.

REKLAMA
REKLAMA

– Kajus Mikalauskas drąsiai žengė ant parketo pirmajame kėlinyje ir stipriai prisidėjo prie pirmo spurto. Ar drąsa būtent ir yra tai, kas jį išskiria iš bendraamžių?

– Taip. Mums imponuoja ir jo gynyba, jis gali gintis tvirtai ant kojų. Matėme jį pasiruošime, mums reikia įžaidėjo, kad duotų pailsėti. O jeigu jis drąsiai žaidžia tai, ką norime, tai – puiku. Džiaugiamės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Sylvainas Francisco sužaidė naudingiausią dvigubą savaitę „Žalgirio“ istorijoje. Sakėte, kad jis gali būti dar geresnis.

– Treneriui visada norisi. Mes praeitą kartą nekalbėjome, bet jis gynėsi prieš (Carseną) Edwardsą. Puolime visiems viskas aišku, bet jei jis pridės dar gynyboje ir žais komandai, tai lubos – tik dangus.

REKLAMA

– Šiandien puikus startas gynyboje ir prieš Nando De Colo. Kaip pavyksta išsireikalauti iš auklėtinių?

– Jei treneriui Eurolygoje reikėtų kažko išsireikalauti, tai turėtume problemų. Žaidėjai puikiai supranta, kad negalime kažko duoti, kažką galime. Jei žaidėjai nesuprastų, būtų sunku. Geri charakteriai surinkti, padeda ir tai, kad mato, jog kažkiek tai veikia. Visi kaunamės. Žinome, kad ne visiems reikia taškų įmesti. Jis ir Obstą nuėmė, De Colo dabar. Čia jo taškai.

REKLAMA

– Nė vienas žaidėjas nesužaidė ilgiau nei 22 minutes. Kada jau pradėjote galvoti, kad laukia rimtos sekmadienio rungtynės?

– Nepradėjau galvoti. Turėjome 11 žaidėjų, dviguba savaitė, daug yra apie energiją. Norėjosi šviežumo, yra sunku žaisti virš 25 minučių žaisti. Norėjome padalinti laiką, paskutines 5 minutes pradėjome žiūrėti, kas kiek žaidžia ir galvoti apie sekmadienį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Maodo Lo 11 minučių gavosi natūraliai ar dar reikia jį pasaugoti?

– Natūraliai. Smagu, kad ir be jo didelio indėlio galėjome pasiimti rungtynes. Užteko jo indėlio Barselonoje, tai yra didelis privalumas.

– Kaip tėvas tėvui, kokį patarimą turėjote Ignui Brazdeikiui?

– Jei atvirai, dar nešnekėjau. Didžiausias džiaugsmas. Didžiausia jo gyvenimo pergalė kol kas. Patarimų nereikia dalinti, manau, kad jis yra devintam danguje. Sveikiname jo šeimą ir linkime sveikatos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų