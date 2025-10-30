18-mečio drąsą pabrėžęs Masiulis sveikino Brazdeikį: „Jis yra devintame danguje“

„Kontroliavome rungtynes savo gynyba, tai buvo puiki komandos pergalė, esu labai laimingas. Džiaugiuosi dėl sirgalių, vėl užpildyta arena, ačiū jiems, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis. – Rungtynėse parodėme, kad kaunamės dėl kiekvieno kamuolio ir kiekvienos pozicijos.“
– Treneri, ASVEL savo statusu Eurolygoje yra priskiriama prie autsaiderių. Ar buvo prieš rungtynės baimių dėl to, kaip auklėtiniai gali pažiūrėti į šias rungtynes?
– Taip, tikrai buvo. Aš nepasakyčiau, kad jie yra prie autsaiderių, turi dvi pergales, apžaidė ir „Dubai“. Dabar jie turi traumų, išimkite iš bet kurios komandos tris gynėjus... Jie prieš visus kovojo iki pabaigos, išskyrus mačą su „Crvena Zvezda“. Daug buvo kalbėta, kad esame favoritai, tad buvo jaudulio, ar neatsipalaiduosime. Tikrai buvo.
– Apskritai, ar po tokių rungtynių yra žaidimo aspektų, kurie parodė taisytinas vietas?
– Taip. Man antras kėlinys nepatiko, praleidome 20 taškų su dviem komandinėmis pražangomis. Papirmavome ir pradedame galvoti apie puolimą. Man, kaip treneriui, tai nepatinka, noriu, kad viską pradėtume nuo gynybos, o puolimas ateis. Psichologinių klaidų padarėme antrajame kėlinyje.
– Kajus Mikalauskas drąsiai žengė ant parketo pirmajame kėlinyje ir stipriai prisidėjo prie pirmo spurto. Ar drąsa būtent ir yra tai, kas jį išskiria iš bendraamžių?
– Taip. Mums imponuoja ir jo gynyba, jis gali gintis tvirtai ant kojų. Matėme jį pasiruošime, mums reikia įžaidėjo, kad duotų pailsėti. O jeigu jis drąsiai žaidžia tai, ką norime, tai – puiku. Džiaugiamės.
– Sylvainas Francisco sužaidė naudingiausią dvigubą savaitę „Žalgirio“ istorijoje. Sakėte, kad jis gali būti dar geresnis.
– Treneriui visada norisi. Mes praeitą kartą nekalbėjome, bet jis gynėsi prieš (Carseną) Edwardsą. Puolime visiems viskas aišku, bet jei jis pridės dar gynyboje ir žais komandai, tai lubos – tik dangus.
– Šiandien puikus startas gynyboje ir prieš Nando De Colo. Kaip pavyksta išsireikalauti iš auklėtinių?
– Jei treneriui Eurolygoje reikėtų kažko išsireikalauti, tai turėtume problemų. Žaidėjai puikiai supranta, kad negalime kažko duoti, kažką galime. Jei žaidėjai nesuprastų, būtų sunku. Geri charakteriai surinkti, padeda ir tai, kad mato, jog kažkiek tai veikia. Visi kaunamės. Žinome, kad ne visiems reikia taškų įmesti. Jis ir Obstą nuėmė, De Colo dabar. Čia jo taškai.
– Nė vienas žaidėjas nesužaidė ilgiau nei 22 minutes. Kada jau pradėjote galvoti, kad laukia rimtos sekmadienio rungtynės?
– Nepradėjau galvoti. Turėjome 11 žaidėjų, dviguba savaitė, daug yra apie energiją. Norėjosi šviežumo, yra sunku žaisti virš 25 minučių žaisti. Norėjome padalinti laiką, paskutines 5 minutes pradėjome žiūrėti, kas kiek žaidžia ir galvoti apie sekmadienį.
– Maodo Lo 11 minučių gavosi natūraliai ar dar reikia jį pasaugoti?
– Natūraliai. Smagu, kad ir be jo didelio indėlio galėjome pasiimti rungtynes. Užteko jo indėlio Barselonoje, tai yra didelis privalumas.
– Kaip tėvas tėvui, kokį patarimą turėjote Ignui Brazdeikiui?
– Jei atvirai, dar nešnekėjau. Didžiausias džiaugsmas. Didžiausia jo gyvenimo pergalė kol kas. Patarimų nereikia dalinti, manau, kad jis yra devintam danguje. Sveikiname jo šeimą ir linkime sveikatos.
