  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Svajonių debiutą surengęs 18-metis: apie pirmą metimą, Masiulio pastabas ir derbį su „Rytu“

2025-10-30 22:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 22:26

Kauno „Žalgiris“ (6/2) pergalių seriją Eurolygoje pratęsė iki trijų, namie nušluodamas Vilerbano ASVEL (2/6) – 96:59.

37

Kauno „Žalgiris“ (6/2) pergalių seriją Eurolygoje pratęsė iki trijų, namie nušluodamas Vilerbano ASVEL (2/6) – 96:59.

1

Vienu iš malonių „Žalgirio“ siurprizų tapo Kajus Mikalauskas – aštuoniolikmetis debiutavo Eurolygoje ir tai įgyvendino sklandžiai.

Jau pirmajame kėlinyje debiutavęs gynėjas iškart prisistatė tritaškiu, o vėliau apsukų nemažino ir vėlesniais išėjimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiurpnakčio šventė Eurolygoje: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šiurpnakčio šventė Eurolygoje: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL

„Žalgirio“ jaunuolis per 10 minučių surinko 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio), atkovotą, prarastą ir 2 perimtus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 2 išprovokuotas pražangas bei 13 naudingumo balų.

Gynėjas buvo naudingesnis už bet kurį ASVEL žaidėją, o aikštėje atrodė užtikrintai bei perkopė Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) šį sezoną demonstruojamus skaičius – 6,8 taško, 3 atkovoti kamuoliai, 4,2 rezultatyvaus perdavimo bei 3,7 naudingumo balo.

Po rungtynių jaunuolis išliko kuklus, bet priminė efektingiausius savo epizodus.

„Treneris nebuvo paminėjęs, kad būsiu rungtynių plane, bet visada esu pasiruošęs žengti ant parketo ir kovoti“, – teigė jaunuolis.

– Debiutą palengvino tai, kad su komanda buvote pasiruošimo metu?

– Žinoma, tiek laiko su šita komanda praleista, gerai pažįstu komandžiokus. Buvo ganėtinai lengviau.

– Kaip viskas atrodė iš jūsų perspektyvos, kai pavyko tą pirmą tritaškį išsimesti?

– Jaudulys dingo, kai pamačiau, kad kamuolys įkrito ir supratau, jog esu žaidime. Nepamirškit ir perdavimo. Atsirakino žaidimas ir šiek tiek perlipau per save.

– Antrąjį kėlinį irgi pradėjote aikštėje, tikėjotės, kad treneris nepakeis?

– Taip.

– Kaip pavyko iškovoti vieną įspūdingiausių pergalių „Žalgirio“ istorijoje?

– Reikėjo pristabdyti varžovų tritaškius, žinojome, kad jie gerai pataiko ir daug išsimeta. Planas buvo sustabdyti jų tritaškius ir tai pavyko. Sustabdėme varžovų puolime atkovotus kamuolius, užbėgome į priekį, dalinomės kamuoliu ir, manau, tai lėmė pergalę.

– Kaip pavyko pagerinti kovą dėl kamuolių po to, kai varžovai per pirmą kėlinį kartojo septynias atakas?

– Reikėjo paduoti varžovams didesnį fiziškumą, manau, čia buvo lemiantis faktorius.

– Kaip pavyko šiose rungtynėse iki traumos sustabdyti Nando De Colo?

– Gerai, antroje pusėje nežaidė. Kas liečia Nando De Colo, man pačiam buvo šokas lakstyti aikštelėje ir matyti jį šalia savęs. Atsimenu, dar Klaipėdoje, kai žiūrėdavau Eurolyga buvo „wow“ matyti Nando De Colo, o dabar dalintis parketu irgi buvo kažkas tokio.

– Koks jausmas laidyti taiklius metimus, kai palaiko 15 tūkstančių gerbėjų?

– Pajaučiau tai ir esu labai dėkingas, kad Kaunas taip myli krepšinį bei prisideda prie „Žalgirio“ pergalių.

– Ką komandos draugai sakė po sėkmingo išėjimo?

– Pasveikino ir tikrai už mane pasidžiaugė. Labai smagu.

– Bus kažkokių prievolių?

– Kol kas nieko negirdėjau, tad tikiuosi, kad ne.

– Antrajame kėlinyje sėdus ant suolo Tomas Masiulius iškart priėjo ir kažką pasakė. Tai buvo pagyrimai ar pastabos?

– Pastabos ir aš labai džiaugiuosi, nes tai padeda man tobulėti ir judėti į priekį.

– Kaip sekėsi įsilieti į tą vyresnių žaidėjų kolektyvą, kaip tie pirmi mėnesiai?

– Aš savęs nelaikau jaunu, kad turiu kažkaip nusileisti. Gerai įsiliejau į aplinką ir bendrai man šitas kolektyvas padeda tobulėti, esu dėkingas už tai.

– Kas šioje komandoje yra jūsų mentoriai?

– Du mentoriai – Francisco ir Gossas.

– Kuo jie ypatingi?

– Man labai patinka Gosso gynyba, prieš jį per treniruotes pulti yra tikras pragaras. Gintis prieš Francisco labai sunku, man jie tuo išsiskiria.

– Gali būti, kad sekmadienį „Žalgirio“ gynėjų grandis bus praretėjusi. Tikitės ir prieš „Rytą“ žengti į aikštę?

– Aš labai norėčiau, esu pasiruošęs tam.

– Kokio derbio laukiate?

– Esu žaidęs ne vieną derbį su „Rytu“, bet šitas būtų kol kas didžiausias.

– Šiuo metu esate dvyliktokas?

– Neteisingai, aš metais peršokau.

