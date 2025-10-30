Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Nepadorus skirtumas: „Žalgiris“ namuose pažemino ASVEL komandą

2025-10-30 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 21:30

Kauno „Žalgirio“ (6-2) krepšininkai šventė antrą pergalę per tris dienas Nemuno saloje. Tomo Masiulio auklėtiniai savo žiūrovų akivaizdoje ketvirtadienio vakarą 96:59 nupūtė Vilerbano ASVEL (2-6).

Kauno „Žalgirio“ (6-2) krepšininkai šventė antrą pergalę per tris dienas Nemuno saloje. Tomo Masiulio auklėtiniai savo žiūrovų akivaizdoje ketvirtadienio vakarą 96:59 nupūtė Vilerbano ASVEL (2-6).

REKLAMA
26

Nors ASVEL nėra laikoma Eurolygos galiūne, tačiau žalgiriečiai iki šio susitikimo buvo pralaimėję ketverias tarpusavio rungtynes paeiliui.

Šiurpnakčio šventė Eurolygoje: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šiurpnakčio šventė Eurolygoje: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, vargo Kaune nebuvo – dar trečiajame kėlinyje „Žalgirio“ pranašumas jau siekė 37 taškus (81:44). „Žalgiriui“ tai buvo antra pergalė per savaitę – Lietuvos čempionai antradienį nugalėjo Bolonijos „Virtus“. Iš viso tai – trečioji kauniečių pergalė Eurolygoje iš eilės.

REKLAMA
REKLAMA

Dar pirmajame kėlinyje T. Masiulis į aikštę metė debiutantą Kajų Mikalauską, o gynėjas iškart davė vaisių – 18-metis pataikė tritaškį, perėmė kamuolį ir paserviravo kamuolį Mosesui Wrightui, kuris galingai dėjo iš viršaus. Galiausiai rungtynes jaunuolis baigė sužaidęs 10 minučių, per kurias pelnė 5 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 13 naudingumo balų.

REKLAMA

Gali būti, kad tai buvo paskutinės „Žalgirio“ ir ASVEL rungtynės Kaune. Pastaruoju metu netyla kalbos, jog po šio sezono ASVEL gali nelikti Eurolygoje. Skelbiama ir apie klubo finansinius neatitikimus, ir apie norą jungtis prie kuriamo „NBA Europe“ projekto.

Sekmadienį „Žalgiris“ namuose LKL rungtynėse priims „Rytą“, o kitą savaitę – penktadienį – priims „Valencia“ ekipą.

REKLAMA
REKLAMA

„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 15 (7 rez. perd., 4 atk. kam.), Mosesas Wrightas 14 (7 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis ir Maodo Lo – po 11, Deividas Sirvydis 10.

ASVEL: Glynnas Watsonas 14, Zachary Seljaasas 8, Davidas Lighty 7, Armelas Traore ir Mbaye Ndiaye – po 6.

Rungtynių eiga:

Antradienį žibėjęs Sylvainas Francisco ir šį mačą pradėjo sklandžiai, iš pradžių pasižymėdamas pats, o vėliau pakabindamas kamuolį Lauryno Biručio dėjimui, Deividas Sirvydis prisidėjo tritaškiu su pražanga – 8:2. Ne vieną laisvą tritaškį prametusiam ASVEL atsidaryti leido tikslus Glynno Watsono šūvis – 9:10. Šlubčiodamas aikštelę paliko Bodianas Massa, tiksliais prasiveržimais prisistatė Maodo Lo – 17:14. Debiutinių minučių Eurolygoje sulaukė ir Kajus Mikalauskas, driokstelėjęs tritaškiu bei įkišęs kamuolį Moseso Wrighto dėjimui – 26:15.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

M.Wrightas pražangą išprovokavo pasitelkdamas Martyno Gecevičiaus gudrybę, gerai išpildytą derinį dėjimu baigė Dustinas Sleva – 32:19. S.Francisco persvarą dar labiau sutvirtino (38:21), bet varžovai į tai atsakė dviem tiksliais metimais. Jų spurtą nutraukė nesportinę pražangą po krepšiu išprovokavęs L.Birutis – 39:26. Keitimo paprašė ir iškart į rūbinę patraukė Nando De Colo. M.Wrightas pasižymėjo iš po krepšio, o vėliau nusiėmė kamuolį puolime, provokavo pražangą bei realizavo baudų metimus – 45:30. Pirmąją mačo pusę tritaškiu uždarė G.Watsonas – 35:48.

REKLAMA

Trečiojo kėlinio pradžioje vienas iš L.Biručio baudų metimų buvo itin trumpas, bet aukštaūgis atsigriebė įkraudamas S.Francisco pakabintą kamuolį bei blokuodamas Melvino Ajinca metimą. „Žalgirio“ prancūzas suapvalino skirtumą tarp komandų iki dvidešimties (56:36). Įstrigusią ataką S.Francisco išgelbėjo tritaškiu – 64:38. Į kiek gyvesnę varžovų atkarpą tritaškiu atsakė D.Sleva – 67:42. M.Rubštavičius išprovokavo pražangą mesdamas iš toli, tritaškiu kėlinį uždarė M.Lo – 73:44.

REKLAMA

 

M.Lo ir Mantas Rubštavičius visiškai varė į neviltį ASVEL ekipą – 81:44. Geresnė atkarpa leido svečiams kiek sušvelninti rezultatą (53:83), bet Ąžuolas Tubelis ir M.Rubštavičius galutinai smogė varžovams – 95:59.

Vilerbano komandoje išsiskyrė vienintelis Glynnas Watsonas – buvęs „Jonavos“ legionierius pelnė 14 taškų. Neigiamai pasižymėjo Melvinas Ajinca – jis pataikė 2 metimus iš 13 ir rinko minus 10 naudingumo balų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Bronislavas
Bronislavas
2025-10-30 21:29
Manyčiau kad šį sezoną Žalgiris pradėjo, kaip Čempionas pasilges pergalių, senokai tokio alkano žvieries avies kailyje ne buvom matė nuo Žalgirio ir CSKA laikų.
Linkiu ir tikiu Čempionų žiedų
Su pagarba Bronislavas
Atsakyti
Patarimas
Patarimas
2025-10-30 19:02
Jei nepatink nežiūrėk, nieks neverčia.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų