Nepadorus skirtumas: „Žalgiris“ namuose pažemino ASVEL komandą

Nors ASVEL nėra laikoma Eurolygos galiūne, tačiau žalgiriečiai iki šio susitikimo buvo pralaimėję ketverias tarpusavio rungtynes paeiliui.
Tiesa, vargo Kaune nebuvo – dar trečiajame kėlinyje „Žalgirio“ pranašumas jau siekė 37 taškus (81:44). „Žalgiriui“ tai buvo antra pergalė per savaitę – Lietuvos čempionai antradienį nugalėjo Bolonijos „Virtus“. Iš viso tai – trečioji kauniečių pergalė Eurolygoje iš eilės.
Dar pirmajame kėlinyje T. Masiulis į aikštę metė debiutantą Kajų Mikalauską, o gynėjas iškart davė vaisių – 18-metis pataikė tritaškį, perėmė kamuolį ir paserviravo kamuolį Mosesui Wrightui, kuris galingai dėjo iš viršaus. Galiausiai rungtynes jaunuolis baigė sužaidęs 10 minučių, per kurias pelnė 5 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 13 naudingumo balų.
Gali būti, kad tai buvo paskutinės „Žalgirio“ ir ASVEL rungtynės Kaune. Pastaruoju metu netyla kalbos, jog po šio sezono ASVEL gali nelikti Eurolygoje. Skelbiama ir apie klubo finansinius neatitikimus, ir apie norą jungtis prie kuriamo „NBA Europe“ projekto.
Sekmadienį „Žalgiris“ namuose LKL rungtynėse priims „Rytą“, o kitą savaitę – penktadienį – priims „Valencia“ ekipą.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 15 (7 rez. perd., 4 atk. kam.), Mosesas Wrightas 14 (7 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis ir Maodo Lo – po 11, Deividas Sirvydis 10.
ASVEL: Glynnas Watsonas 14, Zachary Seljaasas 8, Davidas Lighty 7, Armelas Traore ir Mbaye Ndiaye – po 6.
Rungtynių eiga:
Antradienį žibėjęs Sylvainas Francisco ir šį mačą pradėjo sklandžiai, iš pradžių pasižymėdamas pats, o vėliau pakabindamas kamuolį Lauryno Biručio dėjimui, Deividas Sirvydis prisidėjo tritaškiu su pražanga – 8:2. Ne vieną laisvą tritaškį prametusiam ASVEL atsidaryti leido tikslus Glynno Watsono šūvis – 9:10. Šlubčiodamas aikštelę paliko Bodianas Massa, tiksliais prasiveržimais prisistatė Maodo Lo – 17:14. Debiutinių minučių Eurolygoje sulaukė ir Kajus Mikalauskas, driokstelėjęs tritaškiu bei įkišęs kamuolį Moseso Wrighto dėjimui – 26:15.
M.Wrightas pražangą išprovokavo pasitelkdamas Martyno Gecevičiaus gudrybę, gerai išpildytą derinį dėjimu baigė Dustinas Sleva – 32:19. S.Francisco persvarą dar labiau sutvirtino (38:21), bet varžovai į tai atsakė dviem tiksliais metimais. Jų spurtą nutraukė nesportinę pražangą po krepšiu išprovokavęs L.Birutis – 39:26. Keitimo paprašė ir iškart į rūbinę patraukė Nando De Colo. M.Wrightas pasižymėjo iš po krepšio, o vėliau nusiėmė kamuolį puolime, provokavo pražangą bei realizavo baudų metimus – 45:30. Pirmąją mačo pusę tritaškiu uždarė G.Watsonas – 35:48.
Trečiojo kėlinio pradžioje vienas iš L.Biručio baudų metimų buvo itin trumpas, bet aukštaūgis atsigriebė įkraudamas S.Francisco pakabintą kamuolį bei blokuodamas Melvino Ajinca metimą. „Žalgirio“ prancūzas suapvalino skirtumą tarp komandų iki dvidešimties (56:36). Įstrigusią ataką S.Francisco išgelbėjo tritaškiu – 64:38. Į kiek gyvesnę varžovų atkarpą tritaškiu atsakė D.Sleva – 67:42. M.Rubštavičius išprovokavo pražangą mesdamas iš toli, tritaškiu kėlinį uždarė M.Lo – 73:44.
M.Lo ir Mantas Rubštavičius visiškai varė į neviltį ASVEL ekipą – 81:44. Geresnė atkarpa leido svečiams kiek sušvelninti rezultatą (53:83), bet Ąžuolas Tubelis ir M.Rubštavičius galutinai smogė varžovams – 95:59.
Vilerbano komandoje išsiskyrė vienintelis Glynnas Watsonas – buvęs „Jonavos“ legionierius pelnė 14 taškų. Neigiamai pasižymėjo Melvinas Ajinca – jis pataikė 2 metimus iš 13 ir rinko minus 10 naudingumo balų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Linkiu ir tikiu Čempionų žiedų
Su pagarba Bronislavas