Įspūdinga istorija: kaip pažintis su Ulanovu pakeitė futbolo rinktinės kapitono gyvenimą

„Žalgirio“ ir ASVEL rungtynes ketvirtadienį nuo 19:45 val. žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Net 17 metų užsienio šalyse žaidęs F. Černychas į Lietuvą grįžo 2024-siais, kai prisijungė prie „Kauno Žalgirio“ komandos. Prie to šiek tiek prisidėjo ir E. Ulanovas.
„Nebuvo kažkokio įkalbėjimo, buvo labiau juokeliai. Metai prieš man atvykstant susipažinome su juo ir pastoviai rašydavo man „kada į Kauną grįši?“, „kada į „Žalgirį“? Pajuokavome, kad dar pasižaisiu užsienyje, bet atėjo vėliau toks momentas, kai jau reikėjo grįžti. Pasirinkimas buvo tik vienas – „Kauno Žalgiris“, – laidoje „GoŽalgiris“ pasakojo futbolininkas.
Kiek daugiau nei penkmetį po „Žalgirio“ skėčiu besiglaudžiantis futbolo klubas, vadovaujamas Manto Kalniečio, atrodo, atranda vis glaudesnį ryšį su krepšinio organizacija.
„Ir krepšinis, ir futbolas yra komandinis žaidimas. Turime savo specifiką, jie – savo, kartais pasidaliname tam tikrais dalykais ir tai atneša vaisius“, – sakė F. Černychas.
34-erių futbolininkas stačia galva nėrė į krepšinio palaikymo sceną – jis rungtynes stebi ne tik kaip paprastas žiūrovas. Fiodorą galima išvysti ir „Green White Boys“ tribūnoje, ir net komandos išvykos rungtynėse.
„Čia jau prisirišimas, – sakė F. Černychas. – Anksčiau nepasakyčiau, kad buvau didelis krepšinio mylėtojas, bet pažintis su Edgaru, „Green White Boys“ kažką pakeitė manyje. Esu laimingas stovėdamas tribūnoje su jais ar šiaip žiūrėdamas rungtynes. Visa širdimi palaikau Kauno „Žalgirį“ ir esu dėkingas Dievui, kad sujungė mane su šia bendruomene.“
Bendražygiai iš sirgalių tribūnos šį sezoną buvo dažni svečiai ir futbole.
„Žinoma, lyginant su praėjusiais metais... Kalbėjome su komandos draugais, kad anksčiau tiek žmonių stadione neturėdavome. Šie metai parodė, kad žmonėms Kaune rūpi futbolas. Jie ateidavo mus palaikyti, tai irgi prisidėjo, kad taptume čempionais. Jie buvo kaip mūsų 12-tas žaidėjas. Kai būdavo „Green White Boys“ rungtynėse – buvo tikras šou“, – džiaugėsi rinktinės kapitonas.
Šis sezonas buvo ypatingas „Kauno Žalgirio“ futbolininkams – jie pirmą kartą laimėjo šalies čempionų titulą.
„Labai laimingi esame, kad laimėjome titulą pirmą kartą klubo istorijoje ir galime pasidžiaugti šioje puikioje arenoje“, – sakė F. Černychas.
„Kažkas manęs jau klausė, kodėl rinkausi „Kauno Žalgirį“, o ne, pavyzdžiui, Vilniaus „Žalgirį“, tai atsakymas buvo toks: visada lengviau atvažiuoti į komandą, kuri daug metų yra čempionė, o padaryti kažką su komanda, kuri dar nėra to padariusi, būtų didelis pasiekimas. Tai buvo motyvacija ir esu laimingas, kad tai pavyko“, – pridūrė futbolininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!