Buvusį Jonavos žaidėją gyręs Masiulis reikalauja trumpos žaidėjų atminties

86:65 prieš Bolonijos „Virtus“ (4/3) triumfavę Lietuvos čempionai sutinka svečius iš Prancūzijos – Vilerbano ASVEL (2/5).
Nors Vilerbano klubas nėra priskiriamas prie Eurolygos favoritų, „Žalgiriui“ dažnai pridaro problemų. ASVEL laimėjo keturias pastarąsias tarpusavio dvikovas, Kauną užėmę ir gruodžio 20-ąją (78:72).
Prieš rungtynes „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis pripažino, kad į oponentus žvelgia atsargiai, neketina užmigti ant laurų po solidžios pergalės bei tikisi aktyvaus gerbėjų palaikymo. Antradienį, 22.30 val. mačą prieš „Virtus“ žurnalistams apžvelgęs specialistas trečiadienį, 11.00 val. jau atsakinėjo į naujus klausimus.
„Visai neseniai čia buvome. Laukia tikrai sunkus varžovas, sunkios rungtynės. Vakar jautėme didelį gerbėjų palaikymą, tikimės, kad ir rytoj jie taip pat palaikys, nes energijos dviguboje savaitėje lieka vis mažiau, o jie duoda impulsą nesustoti ir judėti į priekį.
Šnekant apie varžovus, tikrai nereikia apsigauti, nes laukia labai sunkios rungtynės. Pagal lentelę nėra jie aukštoje vietoje, bet daug rungtynių pralaimėjo nedideliais skirtumais“, – teigė strategas.
– „Žalgiris“ dažnai turi problemų su šiuo varžovu, kuo ASVEL yra neparanki ir ar išlaikė tai tarpsezoniu?
– Labiausiai neparanki savo fiziškumu, kaip ir nemažai prancūzų komandų. Šiemet gal yra pasikeitusi, bet braižas išlikęs. Turi fiziškų žaidėjų, o mums nėra lengva prieš išstumiančias ir išdaužančias komandas. Žinome, kad keturias iš eilės nesame laimėję ir laukia didelis iššūkis.
– ASVEL yra tarp mažiausiai dvitaškių ir daugiausiai tritaškių metančių komandų. Galite išsiplėsti apie jų braižą?
– Taip, kaip ir minėjote, krepšinis eina ta linkme, kad treneriai nori mesti daugiau tritaškių ir mažiau dvitaškių, nes trys taškai yra daugiau nei du, toks mąstymas. Du žaidėjai išsimeta vos dvylika tritaškių – Ajinca ir Seljaasas. Vos ne pusė metimų ateina iš jų. Turime būti gudrūs ir neleisti išsimesti. Aišku, Nando De Colo su savo patirtimi gali lemiamu momentu gali imtis ir nuspręsti rungtynes. Viena iš užduočių yra neleisti jam mesti.
– Kokį įspūdį palieka geriausią žaidimą per penkmetį tokiame amžiuje demonstruojantis N.De Colo?
– Su kiekvienais metais jis žaidžia geriau ir geriau. Patyręs žaidėjas, žino, kur gali atakuoti ir situacijas skaito dvi sekundes į priekį. Jei kažkur atsipalaiduosi, perdavimą padarysi ar ne ten rankas padėsi, pražangą paimsi, baudas meta vos ne 90 procentų tikslumu. Žino, kur prasiveržti, viską matęs, visko patyręs, o fizinės savybės jam dar leidžia daryti daug dalykų. Tikrai labai pavojingas yra.
– Išsiskiria ir Glynnas Watsonas, dar neseniai žaidęs Jonavoje. Stebina toks jo žaidimas Eurolygoje?
– Visi atėję naujokai stebina maloniai ir gerai žaidžia. Man smagu už tokius žmones, kurie parodo, kad galima kitu keliu ateiti iki čia ir rodyti gerą krepšinį. Jei stabiliai dirbi, galima per bet kur prasimušti. Jei esi stabilus ir disciplinuotas, dabar jis tai ir turi.
– Žaidėjai sako, kad stengiasi pamiršti praeitas rungtynes. Treneriams tai taip pat yra svarbu?
– Būtent, blogiausia, ką galime padaryti – dar galvoti apie buvusias rungtynes su „Virtus“. Turime padaryti analizę, pažiūrėti, kas buvo gerai, kas – blogai, bet dabar tai yra istorija. Turime žiūrėti į kitas rungtynes, nes jos dabar yra svarbiausios. Negalvoti per toli į priekį, negalvoti per toli atgal. Kitos rungtynės mums yra svarbiausios.
– Visas savaitės rungtynes žaisite namie, kiek tai svarbu jums ir žaidėjams?
– Žinoma, gerbėjai yra svarbu, kai neturime Nigelo, aistruoliai turi pasijungti į jo vietą. Jaučiame energiją, kiekvienas plojimas, kiekvienas rėkimas girdisi ir prisideda prie bendros komandos sėkmės. Kiekvieno laukiame, norime ir tikimės džiuginti geru savo žaidimu.
– Kokia yra dvigubos savaitės specifika – ASVEL ruošėtės jau prieš „Virtus“ viešnagę?
– Aš, asmeniškai, tik vakar grįžęs pažiūrėjau jų rungtynes. Prieš tai buvo kiek lengviau, nes žiūrėjau jų rungtynes su Bolonija, tad šiek tiek jau turėjau minčių. Turime du skautus, Andrew (Antelidze) buvo atsakingas už Boloniją, o Andrius Ulčickas jau visą savaitę, bent tris ar keturias dienas ruošiasi ASVEL.
