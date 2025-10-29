Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Heat“ sutriuškino „Hornets“, o Ballas išsiskyrė nesėkmingu veiksmu

2025-10-29 09:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 09:23

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) trečiąją pergalę paeiliui pasiekė Kasparo Jakučionio atstovaujami Majamio „Heat" (3/1).

L.Ballas pasižymėjo neįprastu epizodu (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) trečiąją pergalę paeiliui pasiekė Kasparo Jakučionio atstovaujami Majamio „Heat“ (3/1).

0

Floridos klubas namie 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29) namie sutriuškino Šarlotės „Hornets“ (2/2).

Anksti puolime įsibėgėję „Heat“ toli atsiplėšė dar iki ilgosios pertraukos (76:60), šimtąjį tašką pelnė likus pustrečios minutės trečiajame kėlinyje, o finišo tiesiojoje tik pakėlė savo persvarą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Majamio ekipa jau antrą kartą šį sezoną varžovus nušluoja įspūdingu rezultatyvumu – šeštadienį 146:114 sutriuškinti Memfio „Grizzlies“.

K.Jakučionio debiutą ir toliau atidėlioja kirkšnies trauma.

Sklandžiai nuo „Heat“ suolo pakilo Jaime Jaquezas – 28 minutės, 28 taškai (7/10 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

„Heat“ tritaškius metė 44 procentų tikslumu (20/45), o net 34 rezultatyvius perdavimius išsidalino suklydę vos 11 kartų.

Šarlotės klube ryškiausias buvo LaMelo Ballas – 28 minutės, 20 taškų (2/6 dvitaškių, 4/12 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.

Gynėjas pasižymėjo ir nerangiu epizodu – bandydamas koja pakelti kamuolį spyrė šį tiesiai į veidą Davionui Mitchellui ir iškart atsiprašė.

Kitą Floridos klubą Orlando „Magic“ (1/3) „širšės“ priims namie, o „Heat“ keliauja į San Antonijų.

„Hornets“: LaMelo Ballas 20 (6/18 metimų, 8 atk. kam., 9 rez. perd., 5 klaidos), Konas Knueppelas 19 (4 rez. perd., 5/11 tritaškių), Collinas Sextonas 18 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), Milesas Bridgesas 17 (2/7 tritaškių), Ryanas Kalkbrenneris 10 (6 atk. kam., 3 per. kam., 5/5 dvitaškių), Moussa Diabate, Tre Mannas (5 rez. perd., 3/15 metimų) ir Sionas Jamesas po 8.

„Heat“: Jaime Jaquezas 28 (5 rez. perd., 9/14 metimų), Bamas Adebayo 26 (6 atk. kam., 3/5 tritaškių), Andrew Wigginsas 21 (3 per. kam., 3/6 tritaškių), Pelle’as Larssonas 17 (5 atk. kam.), Kel’elas Ware’as 14 (9 atk. kam., 2/8 tritaškių), Simone Fontecchio (3/4 tritaškių) ir Nikola Jovičius (6 atk. kam.) po 10, Davionas Mitchellas 8 (9 rez. perd., 0/5 tritaškių).

