„Heat“ sutriuškino „Hornets“, o Ballas išsiskyrė nesėkmingu veiksmu

Floridos klubas namie 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29) namie sutriuškino Šarlotės „Hornets“ (2/2).
Anksti puolime įsibėgėję „Heat“ toli atsiplėšė dar iki ilgosios pertraukos (76:60), šimtąjį tašką pelnė likus pustrečios minutės trečiajame kėlinyje, o finišo tiesiojoje tik pakėlė savo persvarą.
Majamio ekipa jau antrą kartą šį sezoną varžovus nušluoja įspūdingu rezultatyvumu – šeštadienį 146:114 sutriuškinti Memfio „Grizzlies“.
K.Jakučionio debiutą ir toliau atidėlioja kirkšnies trauma.
Sklandžiai nuo „Heat“ suolo pakilo Jaime Jaquezas – 28 minutės, 28 taškai (7/10 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
„Heat“ tritaškius metė 44 procentų tikslumu (20/45), o net 34 rezultatyvius perdavimius išsidalino suklydę vos 11 kartų.
Šarlotės klube ryškiausias buvo LaMelo Ballas – 28 minutės, 20 taškų (2/6 dvitaškių, 4/12 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.
Gynėjas pasižymėjo ir nerangiu epizodu – bandydamas koja pakelti kamuolį spyrė šį tiesiai į veidą Davionui Mitchellui ir iškart atsiprašė.
Kitą Floridos klubą Orlando „Magic“ (1/3) „širšės“ priims namie, o „Heat“ keliauja į San Antonijų.
„Hornets“: LaMelo Ballas 20 (6/18 metimų, 8 atk. kam., 9 rez. perd., 5 klaidos), Konas Knueppelas 19 (4 rez. perd., 5/11 tritaškių), Collinas Sextonas 18 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), Milesas Bridgesas 17 (2/7 tritaškių), Ryanas Kalkbrenneris 10 (6 atk. kam., 3 per. kam., 5/5 dvitaškių), Moussa Diabate, Tre Mannas (5 rez. perd., 3/15 metimų) ir Sionas Jamesas po 8.
„Heat“: Jaime Jaquezas 28 (5 rez. perd., 9/14 metimų), Bamas Adebayo 26 (6 atk. kam., 3/5 tritaškių), Andrew Wigginsas 21 (3 per. kam., 3/6 tritaškių), Pelle’as Larssonas 17 (5 atk. kam.), Kel’elas Ware’as 14 (9 atk. kam., 2/8 tritaškių), Simone Fontecchio (3/4 tritaškių) ir Nikola Jovičius (6 atk. kam.) po 10, Davionas Mitchellas 8 (9 rez. perd., 0/5 tritaškių).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!