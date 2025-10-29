Antetokounmpo vedami „Bucks“ atsitiesė iš 17 taškų deficito

Graiko vedami Milvokio „Bucks“ (3/1) namie pranoko Niujorko „Knicks“ (2/2) – 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20).
Geriau rungtynes pradėję svečiai antrajame kėlinyje truktelėjo į priekį (69:52), bet trečiojo kėlinio viduryje rezultatas jau buvo lygus (79:79).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje „Knicks“ turėjo trapų pranašumą (102:101), bet lemiamoje atkarpoje darbo ėmėsi G.Antetokounmpo – graikas pelnė šešis taškus paeiliui, o tarp vėlesnių savo metimų asistavo Gary Trento tritaškiui ir Ryano Rollinso metimui, sukurdamas pergalingą persvarą.
Vieninteliai „Bucks“ taškai per paskutines aštuonias minutes, prie kurių statistiškai neprisidėjo G.Antetokounmpo, buvo R.Rollinso ir Myleso Turnerio baudų metimai.
Graikas iš viso per 33 minutes surinko 37 taškus (16/21 dvitaškio, 0/1 tritaškio, 5/7 baudų metimų), 8 atkovotus, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus ir 3 pražangas.
Itin stabilius skaičius demonstruojantis atletas su 36,3 taško vidurkiu tampa antru rezultatyviausiu NBA žaidėju.
Savo lyderį turėjo ir „Knicks“ – Jalenas Brunsonas per 35 minutes surinko 36 taškus (13/20 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 7/9 baudų metimų), 4 atkovotus, 2 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.
Gerokai sunkiau sekėsi kitai komandos žvaigždei Karlui-Anthony Townsui, kuris per 35 minutes sukrapštė vos 8 taškus (2/9 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų).
Daugeliu statistinių rodiklių komandos pasirodė apylygiai, bet „Bucks“ geriau išnaudojo standartines situacijas, daugiau taškų surinkdami tiek baudos aikštelėje (50:42), tiek greitose atakose (21:9).
„Knicks“ išvykų turą pratęs Čikagoje, „Bucks“ namie priims San Fransisko „Golden State Warriors“ (4/1).
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 37 (8 atk. kam., 7 rez. perd., 16/21 dvitaškio, 4 klaidos), Ryanas Rollinsas 25 (4/4 tritaškių, 4 rez. perd., 4 per. kam.), Gary Trentas 11, A.J.Greenas (3/5 tritaškių) ir Bobby Portisas po 9, Taureanas Prince’as ir Amiras Coffey po 8.
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 36 (13/20 dvitaškių, 4 atk. kam.), Mikalas Bridgesas 24 (11 atk. kam., 6 rez. perd., 3/7 tritaškių), Landry Shametas 16 (4/9 tritaškių), Jordanas Clarksonas 10, O.G.Anunoby 9 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 1/6 tritaškių), Karlas-Anthony Townsas 8 (12 atk. kam., 2/12 metimų).
