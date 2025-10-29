Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Warriors“ gynyba užgniaužė „Clippers“ puolimą

2025-10-29 08:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 08:39

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) gynyba paremtą pergalę nuskynė San Fransisko „Golden State Warriors" (4/1).

S.Curry pasiekė dar vieną pergalę (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) gynyba paremtą pergalę nuskynė San Fransisko „Golden State Warriors“ (4/1).

„Kariai“ namie 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16) sutriuškino Los Andželo „Clippers“ (2/2).

„Warriors“ anksti truktelėjo į priekį (27:12), bet iki ilgosios pertraukos svečiams pavyko atsitiesti ir trečiąjį kėlinį jie jau pradėjo pirmaudami 51:46.

Vis dėlto likusi mačo dalis priklauso šeimininkams, o vos 30 taškų po ilgosios pertraukos sukrapštę „Clippers“ liko toli nuo pergalės.

„Warriors“ gretose vėl išsiskyrė Stephenas Curry – 26 minutės, 19 taškų (5/7 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 2 atkovoti, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.

San Fransisko klubas per visą mačą atliko vos 4 baudų metimus, o link pergalės žygiavo ardydami varžovų puolimą.

„Clippers“ rado tik tris žaidėjus, kurie perkopė penkių taškų ribą, išsidalino tik 10 rezultatyvių perdavimų, o tritaškius realizavo vos 18 procentų taiklumu (6/33). Per dešimt pastarųjų sezonų Los Andželo klubas tik kartą buvo nerezultatyvesnis, kai 2020-aisiais 73:124 nusileido Dalaso „Mavericks“. Šį sezoną visuose mačuose jie metė bent 108 taškus.

Los Andželo klubas atsitiesti mėgins namų mače prieš Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/3), „Warriors“ vyksta į Milvokį.

„Clippers“: Jamesas Hardenas 20 (1/5 tritaškių), Kawhi Leonardas 18 (5 atk. kam.), Ivica Zubacas 14 (13 atk. kam., 7/12 dvitaškių), Johnas Collinsas (7 atk. kam.) ir Krisas Dunnas (4 atk. kam.) po 5.

„Warriors“: Jimmy Butleris 21 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 3/4 tritaškių), Stephenas Curry 19 (8 rez. perd., 2/8 tritaškių), Brandinas Podziemskis (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Quintenas Postas (8 atk. kam., 4/7 tritaškių) po 12, Jonathanas Kuminga (5 atk. kam.) ir Mosesas Moody (3/7 tritaškių) po 9, Draymondas Greenas 7 (7 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.).

