NBA rezultatyvumo bumas: 40 taškų pasirodymai muša rekordus naujajame sezone

Lygos žaidėjai per pirmąją sezono savaitę net 16 kartų peržengė 40 taškų ribą, o tokių skaičių dar nėra tekę matyti. Ankstesnis rekordas siekė vos 7 tokius pasirodymus ir buvo pasiektas 2009 bei 2022 metais.
40 point games through the first week by season. https://t.co/9Yc2LUijNh pic.twitter.com/VJIkcdFnzk— Automatic (@automaticnba) October 28, 2025
Kitaip tariant, bent 40 taškų sumeta daugiau nei po du žaidėjus per dieną.
Po du kartus daugiau nei 40 taškų surinko Austinas Reavesas, Luka Dončičius (abu – Los Andželo „Lakers“) ir Tyrese’as Maxey (Filadelfijos „76ers“), po kartą – Shai’us Gilgeousas-Alexanderis (Oklahomos „Thunder“), Lauri Markkanenas (Jutos „Jazz“), Aaronas Gordonas, Jamalas Murray’us (abu – Denverio „Nuggets“), Stephenas Curry (San Fransisko „Golden State Warriors“), Jaylenas Brownas (Bostono „Celtics“), Anthony Edwardsas (Minesotos „Timberwolves“), Camas Thomasas (Bruklino „Nets“), Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“) ir Victoras Wembanyama (San Antonijaus „Spurs“).
Keturiems žaidėjams jau pavyko perkopti ir 50 taškų ribą – sezono rekordas priklauso Sh.Gilgeousui-Alexanderiui (55), už jo rikiuojasi L.Markkanenas (51), A.Reavesas (51) ir A.Gordonas (50).
L.Dončičius išvystė net 46 taškų vidurkį, tačiau jį išlaikyti padėjo maža imtis – po dviejų mačų slovėnas iškrito iš rikiuotės.
Rezultatyvumo sprogimas pastebimas ir tarp kitų žaidėjų, kurie sužaidė daugiau nei pusę galimų mačų. G.Antetotkounmpo fiksuoja 36 taškų vidurkį, A.Reavesas ir Sh.Gilgeousas-Alexanderis – 35,8 taško, o dar šeši žaidėjai perkopia 30 taškų ribą (L.Markkanenas, Donovanas Mitchellas, V.Wembanyama, Zachas LaVine’as, Jalenas Brunsonas ir J.Murray’us).
Praėjusį sezoną 40 taškų ribą žaidėjai 139 kartus, o dabartiniu tempu ši riba gali būti perkopta jau gruodį.
Prie išsipūtusių skaičių prisideda ne tik nuolat kylantys NBA atakų tempas bei tritaškių gausa, bet ir gausesni baudų metimai. Praėjusį sezoną daugiau nei 9 baudų metimus per rungtynes išmesdavo tik G.Antetokounmpo, o šį sezoną aštuoni žaidėjai siekia dviženklį baudų metimų skaičių.
Rekordinį 55 taškų pasirodymą Sh.Gilgeousas-Alexanderis surengė atlikęs net 26 baudų metimus. Pastarajame mače Dalase jis išmetė vos 2 baudų metimus ir liko su 23 taškais. A.Reaveso 51 taško šou taip pat prireikė 22 baudų metimų, o A.Gordonas 50 taškų ribą pasiekė vos šešiais baudų metimais, bet šiame mače buvo kitokių anomalijų – snaiperiu nelaikomas atletas sumetė 10 tritaškių iš 11.
Gerokai pakilo ir bendras lygos rezultatyvumas – praėjusį sezoną komanda per rungtynes vidutiniškai pelnydavo 113,8 taško, šiemet šis skaičius siekia 118,5 taško. Rezultatyvesnis yra tik 1961–1962 metų sezonas, kai krepšinis dar buvo visiškai kitoks ir komandos vertė 118,8 taško per mačą. Sunku patikėti, kad debiutiniame LeBrono Jameso sezone 2003–2004 metais vidurkis siekė vos 93,4 taško.
Rezultatyvumo sprogimą galima paaiškinti tobula puolimo audra – komandos tritaškių erą pagaliau suderino su tempo auginimu. Šį sezoną ekipos per 48 minutes surengia vidutiniškai 101,9 atakos, o tai yra aukščiausias skaičius nuo 1986-ųjų. Tuomet atakos buvo išnaudojamos kitaip – komanda per rungtynes išmesdavo vos 3,3 tritaškio.
