„Lakers“ toliau krečia traumos – teks verstis be dar vieno gynėjo

Kalifornijos klubas tik lapkričio viduryje sulauks LeBrono Jameso, dar bent savaitę neturės Luka Dončičiaus ir Maximiliano Klebero, pastarąjį mačą praleido šlaunies raumenį patempęs Marcusas Smartas, o prie šios kompanijos prisijungė ir Gabe’as Vincentas.
Lakers guard Gabe Vincent is expected to miss 2 to 4 weeks after undergoing an MRI on his sprained left ankle, sources tell me and @mcten.REKLAMAREKLAMA— Shams Charania (@ShamsCharania) October 28, 2025
Čiurną patempęs gynėjas žaisti negalės 2–4 savaites.
29 metų 188 cm ūgio amerikietis sezoną pradėjo per 24 minutes rinkdamas 3,7 taško (20 procentai tritaškių), atkovotą kamuolį ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo.
„Lakers“ sezoną pradėjo laimėdami du iš keturių mačų, o artimiausias rungtynes sužais Minesotoje.
