  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Lakers“ toliau krečia traumos – teks verstis be dar vieno gynėjo

2025-10-28 10:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 10:28

Los Andželo „Lakers" startas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pažymėtas gausiomis traumomis.

G.Vincentas kurį laiką nerungtyniaus (Scanpix nuotr.)

Los Andželo „Lakers“ startas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pažymėtas gausiomis traumomis.

0

Kalifornijos klubas tik lapkričio viduryje sulauks LeBrono Jameso, dar bent savaitę neturės Luka Dončičiaus ir Maximiliano Klebero, pastarąjį mačą praleido šlaunies raumenį patempęs Marcusas Smartas, o prie šios kompanijos prisijungė ir Gabe’as Vincentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čiurną patempęs gynėjas žaisti negalės 2–4 savaites.

29 metų 188 cm ūgio amerikietis sezoną pradėjo per 24 minutes rinkdamas 3,7 taško (20 procentai tritaškių), atkovotą kamuolį ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo.

„Lakers“ sezoną pradėjo laimėdami du iš keturių mačų, o artimiausias rungtynes sužais Minesotoje.

