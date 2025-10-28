Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
NBA

„Celtics“ pagaliau iškovojo pirmą pergalę – lemiamu spurtu sutriuškino „Pelicans“

2025-10-28 09:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 09:54

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ilgiau nei įprasta pirmosios pergalės ieškojo Bostono „Celtics“ (1/3).

A.Simonsas vedė „Celtics“ į pergalę (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ilgiau nei įprasta pirmosios pergalės ieškojo Bostono „Celtics“ (1/3).

0

„Keltai“ atsidarė išvykoje 122:90 (34:26, 31:28, 22:24, 35:12) sutriuškindami Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/3).

Bostono klubas pirmavo viso mačo metu, bet likus žaisti devynias minutes „pelikanai“ dar laikėsi koviniu atstumu (91:86). Vis dėlto lemiamu metu krepšys šeimininkams užsirišo, o 31:4 finišavę „Celtics“ triumfavo triuškinančiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindiniu pergalės kalviu tapo nuo suolo pakilęs Anfernee Simonsas – 32 minutės, 25 taškai (3/4 dvitaškių, 6/13 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 6 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas bei 3 pražangos.

Itin nestabilų vaidmenį komandoje įgijo 19-metis ispanas Hugo Gonzalezas. Pirmajame sezono mače jis nepakilo nuo suolo, praėjusiame susitikime pasirodė starto penkete, o šįkart vėl nesulaukė nė minutės.

Įprastai konkurencingą komandą pasiūlantys „Celtics“ pirmą kartą nuo 2013-ųjų pralaimėjo tris pirmuosius sezono mačus. Tuomet klubas nepateko į atkrintamąsias, o šį sezoną turės verstis be Jaysono Tatumo, tad stokoja užtikrintumo.

Kovoje dėl kamuolių „Celtics“ dominavo 54:35, o tritaškius varžovams mesti leido vos 25 procentų taiklumu (9/36).

„Pelicans“ dėl smulkių traumų neturėjo Ziono Williamsono ir Kevono Looney, o vasarį trūkus Achilo sausgyslei tik 2026-aisiais ant parketo grįš Dejounte Murray’us. Komandos lyderius pavaduoti bandė Jordanas Poole’as – 34 minutės, 22 taškai (2/6 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 9/9 baudų metimų), 2 akovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.

Naujojo Orleano klubas dabar keliaus į Denverį, „Celtics“ namie priims Klivlando „Cavaliers“.

„Celtics“: Anfernee Simonsas 25 (6 atk. kam., 6/13 tritaškių), Paytonas Pritchardas 18 (8 rez. perd., 2/7 tritaškių), Luka Garza 16 (6 atk. kam., 3/4 tritaškių), Jaylenas Brownas (7 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Joshas Minottas (9 atk. kam.) po 15, Derrickas White’as 11 (7 rez. perd., 1/9 tritaškių).

„Pelicans“: Jordanas Poole’as 22 (3/8 tritaškių, 4 rez. perd.), Derikas Queenas 12, Herbertas Jonesas, Yvesas Missi (7 atk. kam.) ir Saddiqas Bey’us (3/7 tritaškių) po 11.

