Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Lakers“ nesustabdė Avdijos vedamų „Trail Blazers“: Reaveso 41 taškas nepadėjo

2025-10-28 09:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 09:36

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalių serijos iki trijų nepratęsė Los Andželo „Lakers“ (2/2).

A.Reavesas šįkart neištempė Los Andželo klubo (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalių serijos iki trijų nepratęsė Los Andželo „Lakers“ (2/2).

REKLAMA
0

Kalifornijos klubas namie 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33) krito prieš Portlando „Trail Blazers“ (2/2).

Svečiai link pergalės nužygiavo be įspūdingų spurtų – pamažu auginta persvara ketvirtajame kėlinyje pasiekė 18 taškų ribą (97:79) ir menkai svyravo iki finalinės sirenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Trail Blazers“ į priekį vedė Deni Avdija – 32 minutės, 25 taškai (3/9 dvitaškių, 5/8 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai bei 2 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

„Lakers“ dar neturi traumas besigydančių LeBrono Jameso ir Luka Dončičiaus, o šias spragas kamšyti bandė praėjusiame mače 51 tašku driokstelėjęs Austinas Reavesas.

REKLAMA

Amerikietis vėl buvo ryškus, nors šį kartą jo pastangų neužteko – 39 minutės, 41 taškas (10/14 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 12/14 baudų metimų), 4 atkovoti, 3 perimti ir 8 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

„Lakers“ tritaškius metė vos 26 procentų taiklumu (7/27), kovą dėl kamuolių pralaimėjo 42:49 bei suklydo net 23 kartus.

REKLAMA
REKLAMA

Los Andželo klubo dabar laukia kelionė į Minesotą, o „Trail Blazers“ dviejų išvykų seriją pratęs Jutoje.

„Trail Blazers“: Deni Avdija 25 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blokai, 5/8 tritaškių), Jrue Holiday’us 24 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4/7 tritaškių), Jerami Grantas 22 (3/7 tritaškių, 3 per. kam.), Shaedonas Sharpe’as (0/6 tritaškių, 7 atk. kam., 4 per. kam.) ir Donovanas Clinganas (14 atk. kam., 8/9 dvitaškių) po 16.

„Lakers“: Austinas Reavesas 41 (4 atk. kam., 5 rez. perd., 8 klaidos, 3 per. kam.), Daltonas Knechtas (2/8 tritaškių), DeAndre Aytonas (8 atk. kam.) ir Rui Hachimura (6 atk. kam.) po 16, Jarredas Vanderbiltas 14 (8 atk. kam., 3 per. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų