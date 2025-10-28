„Lakers“ nesustabdė Avdijos vedamų „Trail Blazers“: Reaveso 41 taškas nepadėjo

Kalifornijos klubas namie 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33) krito prieš Portlando „Trail Blazers“ (2/2).
Svečiai link pergalės nužygiavo be įspūdingų spurtų – pamažu auginta persvara ketvirtajame kėlinyje pasiekė 18 taškų ribą (97:79) ir menkai svyravo iki finalinės sirenos.
„Trail Blazers“ į priekį vedė Deni Avdija – 32 minutės, 25 taškai (3/9 dvitaškių, 5/8 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 blokai bei 2 pražangos.
„Lakers“ dar neturi traumas besigydančių LeBrono Jameso ir Luka Dončičiaus, o šias spragas kamšyti bandė praėjusiame mače 51 tašku driokstelėjęs Austinas Reavesas.
Amerikietis vėl buvo ryškus, nors šį kartą jo pastangų neužteko – 39 minutės, 41 taškas (10/14 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 12/14 baudų metimų), 4 atkovoti, 3 perimti ir 8 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
„Lakers“ tritaškius metė vos 26 procentų taiklumu (7/27), kovą dėl kamuolių pralaimėjo 42:49 bei suklydo net 23 kartus.
Los Andželo klubo dabar laukia kelionė į Minesotą, o „Trail Blazers“ dviejų išvykų seriją pratęs Jutoje.
„Trail Blazers“: Deni Avdija 25 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blokai, 5/8 tritaškių), Jrue Holiday’us 24 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4/7 tritaškių), Jerami Grantas 22 (3/7 tritaškių, 3 per. kam.), Shaedonas Sharpe’as (0/6 tritaškių, 7 atk. kam., 4 per. kam.) ir Donovanas Clinganas (14 atk. kam., 8/9 dvitaškių) po 16.
„Lakers“: Austinas Reavesas 41 (4 atk. kam., 5 rez. perd., 8 klaidos, 3 per. kam.), Daltonas Knechtas (2/8 tritaškių), DeAndre Aytonas (8 atk. kam.) ir Rui Hachimura (6 atk. kam.) po 16, Jarredas Vanderbiltas 14 (8 atk. kam., 3 per. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!