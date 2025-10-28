Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA čempionai tęsia pergalių seriją – „Thunder“ triumfavo sukaustę pirmąjį šaukimą

2025-10-28 09:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 09:02

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau pergalingai žygiuoja titulą ginantys Oklahomos „Thunder" (4/0).

C.Flaggas sužaidė blankias rungtynes (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau pergalingai žygiuoja titulą ginantys Oklahomos „Thunder“ (4/0).

Čempionai išvykoje 101:94 (28:24, 20:18, 39:27, 14:25) pranoko Dalaso „Mavericks“ (1/3).

Visą mačą pirmavę „Thunder“ lemiamą spurtą manėsi užkūrę dar ketvirtojo kėlinio pradžioje atsiplėšdami 91:69. Vis dėlto čia jų darbas nesibaigė.

Paskutinę minutę D’Angelo Russellas pradėjo sumažindamas skirtumą iki vos vieno taško (94:95). Isaiah Hartensteinas į tai atsakė dviem taškais, o tritaškiu rezultatą lyginti bandęs D.Russellas šįkart nepataikė. Likusius taškus svečiai susirinko baudų metimais.

Oklahomos klubas neklumpa, tačiau nedominuoja – dviem pirmosioms pergalėms prireikė keturių pratęsimų, o vienintelė dviženklė pergalė pasiekta prieš trijų starto penketo žaidėjų neturėjusius Atlantos „Hawks“ (117:100).

MVP Shai’us Gilgeousas-Alexanderis vėl buvo ryškiausias nugalėtojų gretose – 35 minutės, 23 taškai (9/19 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai bei 8 rezultatyvūs perdavimai.

„Thunder“ atsilaikė tritaškius mesdami vos 20 procentų taiklumu (6/30), uždirbdami mažiau baudų metimų (11/13 prieš 16/22) ir dažniau klysdami (13:8). Vis dėlto čempionai atliko savo darbą gynyboje.

Visiškai surakintas buvo pirmasis naujokų biržos šaukimas Cooperis Flaggas – 31 minutė, 2 taškai (1/6 dvitaškių, 0/3 tritaškių), 2 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai. Jo žaistą atkarpą „Mavericks“ pralaimėjo 20 taškų.

Dalaso klubas atsitiesti bandys namų maču prieš Indianos „Pacers“ (0/3), „Thunder“ savo arenoje priims Sakramento „Kings“ (1/2) su Domantu Saboniu.

„Mavericks“: Anthony Davisas 26 (11 atk. kam., 10/16 metimų), P.J.Washingtonas 15 (9 atk. kam.), Maxas Christie 14 (4/8 tritaškių), Jadenas Hardy 11, Naji Marshallas ir D’Angelo Russellas (10 rez. perd., 1/8 tritaškių) po 9, Klay’us Thompsonas 8 (3/11 metimų), Cooperis Flaggas 2 (1/9 metimų).

„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 23 (8 rez. perd.), Chetas Holmgrenas 18 (11 atk. kam., 4 blokai), Ajay’us Mitchellas 17 (7 atk. kam., 0/4 tritaškių), Isaiah Hartensteinas 16 (12 atk. kam., 8/11 dvitaškių), Aaronas Wigginsas 11 (1/6 tritaškių).

