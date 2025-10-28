Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis pelnė vėl skraidė, o „Bulls“ nugalėjo Porzingio ekipą

2025-10-28 08:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 08:09

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau sėkmingai žygiuoja Čikagos „Bulls“ (3/0) su Matu Buzeliu.

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau sėkmingai žygiuoja Čikagos „Bulls" (3/0) su Matu Buzeliu.

0

Lietuvio klubas namie 128:123 (27:35, 30:23, 41:34, 30:31) įveikė Atlantos „Hawks“ (1/3).

Likus žaisti minutę Nickeilas Alexanderis-Walkeris tritaškiu skėlė skirtumą tarp komandų perpus (123:126), o Nikola Vučevičius prasižengė puolime. Vis dėlto likusiais savo šansais „vanagai“ nepasinaudojo, o pergalę baudų metimais įtvirtino Tre Jonesas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelis per 32 minutes surinko 16 taškų (4/7 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 5 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą ir 2 pražangas.

„Buliai“ krūvį dalinosi tolygiai – visi starto penketo žaidėjai pelnė 10–18 taškų, o rezultatyviausias buvo 21 tašku nuo suolo pakilęs Ayo Dosunmu.

Į septintąjį karjeros trigubą dublį taikėsi N.Vučevičius – 34 minutės, 17 taškų (6/7 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 17 atkovotų, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.

Kovoje dėl kamuolių „Bulls“ dominavo 51:36, o „Hawks“ neišgelbėjo sklandus atakų organizavimas bei vos 6 klaidos.

Rezultatyviausias Atlantos ekipoje buvo 27 taškus surinkęs Kristapas Porzingis (8/11 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 2/2 baudų metimų). Dvejopą pasirodymą surengė Trae’us Youngas, išdalinęs net 17 rezultatyvių perdavimų, bet pats šaudęs pro šalį (1/10 tritaškių).

„Hawks“ išvykų turą pratęs Brukline, „Bulls“ namie priims Sakramento „Kings“ (1/2) su Domantu Saboniu.

„Hawks“: Kristapas Porzingis 27 (3/6 tritaškių), Jalenas Johnsonas 25 (6 atk. kam., 11/15 dvitaškių, 3 per. kam.), Trae’us Youngas 21 (17 rez. perd., 1/10 tritaškių), Onyeka Okongwu 18 (10 atk. kam.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 17 (4/6 tritaškių).

„Bulls“: Ayo Dosunmu 21 (4/6 tritaškių), Joshas Giddey 18 (13 atk. kam., 5 rez. perd.), Nikola Vučevičius 17 (17 atk. kam., 9 rez. perd.), Matas Buzelis 16 (5 atk. kam., 2/7 tritaškių), Kevinas Huerteris 15, Tre Jonesas 14 (7 atk. kam., 9 rez. perd.), Patrickas Williamsas 12 (2/7 tritaškių), Isaacas Okoro 10.

 

