  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Markkaneno karjeros šou: 51 taškas ir „Jazz“ pergalė po pratęsimo

2025-10-28 08:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 08:47

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įspūdingu pasirodymu pergalę nukalė Lauri Markkanenas.

L.Markkanenas buvo sunkiai sulaikomas (Scanpix nuotr.)

0

Suomio vedami Jutos „Jazz“ (2/1) namie po pratęsimo 138:134 (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10) pranoko Fynikso „Suns“ (1/3).

Šeimininkai rungtynes pradėjo spurtu 27:7, bet viską išbarstė dar iki antrojo kėlinio vidurio (46:45).

Vėliau aikštėje virė lygi kova, o likus žaisti 4,9 sekundės Sviatoslavas Michailiukas pražanga stabdė Deviną Bookerį (124:121). Gynėjas pataikė pirmąjį baudos metimą, bet prametė antrąjį, o kovą po krepšiu laimėjęs Markas Williamsas vienu lietimu lygino rezultatą (124:124). „Jazz“ dar turėjo laiko vienam metimui, bet po minutės pertraukėlės netikslus buvo L.Markkanenas.

Likus minutei pratęsime rezultatas vėl buvo lygus (134:134), bet Keyonte George’as pasižymėjo dvitaškiu, o po nesėkmingos „Suns“ atakos baudų metimais rungtynes uždarė L.Markkanenas.

Suomis sužaidė rezultatyviausią savo karjeros NBA mačą – 45 minutės, 51 taškas (8/19 dvitaškių, 6/13 tritaškių, 17/17 baudų metimų), 14 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdavimai, klaida ir 2 pražangos.

Jis tapo pirmuoju Jutos klubo žaidėju pasiekusiu 50 taškų ribą nuo 1998-ųjų, kai tai įgyvendino Karlas Malone’as.

„Jazz“ visą mačą dominavo kovoje dėl kamuolių (64:48), bet prasčiau dalinosi kamuoliu – 27 rezultatyvūs perdavimai prieš 37 varžovų.

„Suns“ taip pat turėjo ryškų lyderį – D.Bookeris per 44 minutes pelnė 34 taškus (6/14 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 7/10 baudų metimų), atkovojo 5 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, blokavo metimą, 2 kartus suklydo ir 4 sykius prasižengė.

Fynikso klubas namo grįš mačui prieš Memfio „Grizzlies“ (2/2), „Jazz“ savo arenoje priims Portlando „Trail Blazers“ (2/2).

„Suns“: Devinas Bookeris 34 (5 atk. kam., 10 rez. perd., 5/12 tritaškių), Markas Williamsas 25 (11 atk. kam.), Graysonas Allenas 23 (5 rez. perd., 4/13 tritaškių), Royce’as O’Neale’as 17 (13 atk. kam., 7 rez. perd., 5 per. kam., 5/12 tritaškių, 4 klaidos), Collinas Gillespie 15 (13 rez. perd., 4/12 tritaškių, 3 per. kam.).

„Jazz“: Lauri Markkanenas 51 (14 atk. kam., 6/13 tritaškių, 17/17 baud. met.), Keyonte George’as 26 (5 atk. kam., 10 rez. perd., 4 klaidos, 2/9 tritaškių), Walkeris Kessleris 25 (11 atk. kam., 4 rez. perd., 4 blokai), Sviatoslavas Michailiukas 11 (4 per. kam.), Jusufas Nurkičius 7 (13 atk. kam., 4 klaidos).

