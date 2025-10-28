Linas Mėgelaitis šventė pirmąją sezono pergalę, Pauliaus Golubicko klubas pirmauja Suomijoje

„Perugia“ namuose 2:0 įveikė „Livorno“ futbolininkus, o L. Mėgelaitis nugalėtojų gretose žaidė visas rungtynes.
Po vienuolikos turų „Perugia“ turi 6 taškus ir rikiuojasi priešpaskutinėje, devynioliktoje lygos vietoje.
https://youtu.be/c-AINPGp0qs
Suomijos pirmenybėse pirmadienį saugas Paulius Golubickas žaidė nuo 80 minutės, o jo atstovaujamas Kuopio KuPS klubas išvykoje 1:0 palaužė SJK ekipą ir po šios pergalės su 60 taškų pakilo į pirmą lygos vietą.
Kroatijos lygoje visas rungtynes žaidė Justas Lasickas, o jo atstovaujama „Rijeka“ ekipa namuose 4:2 įveikė „Osijek“ klubo futbolininkus.
