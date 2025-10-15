Keturios dažniausios mėnesinių skausmo priežastys

Dismenorėjos paplitimas ryškiausias paauglių tarpe – šioje amžiaus grupėje jis gali siekti net iki devyniasdešimt penkių procentų. Tarp studentų skausmingos mėnesinės taip pat yra gana ryški problema – teigiama, kad net kas penkta studentė dėl dismenorėjos praleidžia bent vieną dieną per mėnesį universitete, o net iki keturiasdešimt vieno procento studenčių patiria įvairių dėmesio sutrikimų, trukdančių kokybiškai mokytis.
Taigi tai gana ryški socialinė, ekonominė ir sveikatos problema, kuriai pastaruoju metu teikiama daugiau dėmesio, mat skausmas per mėnesines ne tik sukelia ryškią kančią, bet ir kenkia mokymuisi, darbingumui, socialiniam gyvenimui, galiausiai – ekonomikai. Pristatome keturias dažniausias priežastis, dėl kurių mergaitės, paauglės arba moterys gali jausti mėnesinių skausmą.
1. Prostaglandinų sukeliami gimdos raumenų susitraukimai
Mėnesinių metu gimdos raumenys būna gana aktyvūs. Jie susitraukinėja, kad sėkmingai pašalintų po neįvykusio apvaisinimo nebereikalingą gleivinę. Tokius mėšlungiškus gimdos susitraukimus arba spazmus skatina specialios medžiagos – prostaglandinai, kurie turi skausmą ir uždegiminius procesus skatinantį poveikį. Tad, paprastai tariant, kuo didesnė tokių uždegiminių mediatorių koncentracija organizme, tuo stipresnis gali būti patiriamas mėnesinių skausmas.
2. Anatominės gimdos savybės
Kai kurioms moterims būdingos tam tikros anatominės gimdos ypatybės, pavyzdžiui, gimda turi ypatingą formą ar poziciją, o dėl to patiriamas skausmas per mėnesines gali būti aštresnis ir intensyvesnis. Teigiama, kad nuo nėštumo apsaugančios gimdos spiralės (ypač varinės) taip pat gali prisidėti prie ryškesnių spazmų, skausmo ir diskomforto, patiriamo per mėnesines.
3. Stresas, nervinė įtampa, emocinė būklė
Tyrimai rodo, kad moters emocinė būklė – labai svarbi, o ypač ji reikšminga tampa per menstruacijas. Patiriant stresą, nerimą, nervinę įtampą, miego sutrikimus ir gyvenimo sunkumus mėnesinių skausmai gali labai ryškiai sustiprėti. Patiriama dismenorėja gali dar labiau pabloginti emocinę moters būklę, sutrikdyti miego kokybę, neleisti tinkamai pailsėti, sumažinti pakantumą skausmui. Tad šiuo atveju labai svarbu atsigręžti į save, pailsėti, stengtis valdyti stresą ir juntamas skausmas bei diskomfortas turėtų sumažėti.
4. Endometriozė ir adenomiozė
Endometriozė – gana dažnai pasitaikanti dismenorėjos priežastis. Jos metu gimdos ląstelės plečiasi ir auga už įprastų gimdos ribų, pavyzdžiui, šių ląstelių gali atsirasti ir kiaušintakiuose, ir kiaušidėse. Žinoma, kad endometriozė gali būti atsakinga už stiprius skausmus, kurie ne visuomet yra priklausomi nuo ciklo.
Kita būklė, dėl kurios gali kamuoti skausmai, yra adenomiozė, kurios metu gimdos gleivinės ląstelės plečiasi ir įauga į gimdos raumeninį audinį. Teigiama, kad šiai būklei būdingas stiprus ir ilgalaikis mėnesinių skausmas, kuris gana dažnai pasireiškia kartu su gausesniu kraujavimu.
Mokslu įrodyti pagalbos sau būdai
Yra kelios mokslu įrodytos mėnesinių skausmų mažinimo priemonės – nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU) ir hormoninė kontracepcija. Antroji galimybė tinkama ir pageidaujama tikrai ne visoms moterims, tačiau pirmoji pasitelkiama ir vartojama gana plačiai; ypač tuomet, kai natūralių skausmo mažinimo priemonių nepakanka ir reikia greitai, veiksmingai bei saugiai atstatyti prarastą darbingumą. Dolmen 25mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas numalšinti mėnesinių skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
