Madrido „Atletico“ pergale prieš „Real Betis“ nutraukė varžovų aštuonių rungtynių sėkmingą seriją

Ispanijos sostinės klubas išvykoje 2:0 nugalėjo „Real Betis“ ekipą.
Į priekį „Atletico“ įsiveržė dar trečiąją minutę. Tikslą pasiekė Giuliano Simeone.
Prieš pat pertrauką, per pridėtą pirmojo kėlinio laiką rezultatą padvigubino „Atletico“ naujokas Alexas Baena. Jam tai buvo pirmasis įvartis šioje ekipoje.
Pralaimėjimas nutraukė „Real Betis“ 8 iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją. Tuo tarpu pergalė leido „Atletico“ pakilti į 4 vietą lygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!