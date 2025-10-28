Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Madrido „Atletico“ pergale prieš „Real Betis“ nutraukė varžovų aštuonių rungtynių sėkmingą seriją

2025-10-28 01:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 01:08

Ispanijos čempionate pergalę šventė Madrido „Atletico“.

Alexas Baena | Scanpix nuotr.

Ispanijos čempionate pergalę šventė Madrido „Atletico“.

0

Ispanijos sostinės klubas išvykoje 2:0 nugalėjo „Real Betis“ ekipą.

Į priekį „Atletico“ įsiveržė dar trečiąją minutę. Tikslą pasiekė Giuliano Simeone.

Prieš pat pertrauką, per pridėtą pirmojo kėlinio laiką rezultatą padvigubino „Atletico“ naujokas Alexas Baena. Jam tai buvo pirmasis įvartis šioje ekipoje.

Pralaimėjimas nutraukė „Real Betis“ 8 iš eilės nepralaimėtų rungtynių seriją. Tuo tarpu pergalė leido „Atletico“ pakilti į 4 vietą lygoje.

