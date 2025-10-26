Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Panika „Lietuvos talentų“ scenoje – po įspūdingo pasirodymo 10-metei aptemo akyse

„Lietuvos talentai“ – 19:30 per TV3!
2025-10-26 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 19:30

Sekmadienį Lietuvos talentuose“ pasirodys užburiančio balso savininkė Laura Maria Moskal. Dešimtmetė iš Vilniaus atliks sudėtingą Eurovizijos nugalėtojo šveicaro Nemo kūrinį „The Code“, tačiau pasirodymo pabaigoje mergaitės sveikata privers sunerimti projekto teisėjus ir artimuosius.

Sekmadienį Lietuvos talentuose“ pasirodys užburiančio balso savininkė Laura Maria Moskal. Dešimtmetė iš Vilniaus atliks sudėtingą Eurovizijos nugalėtojo šveicaro Nemo kūrinį „The Code“, tačiau pasirodymo pabaigoje mergaitės sveikata privers sunerimti projekto teisėjus ir artimuosius.

REKLAMA
0

Praėjusių metų Eurovizijos nugalėtojo dainą pasirinkusi atlikti Laura dar prieš pasirodymą laidos užkulisiuose Mindaugui Stasiuliui savo savijautą apbiūdino vienu žodžiu – „stresas“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau pasirodymo metu dešimtmetė su įtampa kurį laiką tvarkėsi puikiai, o jos balsas ir aukštos natos iškart pakerėjo kompetetingą komisiją.

REKLAMA
REKLAMA

Po pasirodymo sustreikavo sveikata

Pasirodymui einant į pabaigą Lauros veidas persimainė ir po jo ši neištardama nė žodžio pritūpė ant scenos, o netrukus susiėmė už veido.

REKLAMA

„Man yra labai blogai“, – galiausiai ištarė ji.

Šis įvykis ne juokais išgąsdino visus ir virto tikra drama studijoje.

„Mergaitė blogai jaučiasi, silpna tau? Atsisėsk... Arba kėdutę atneškite“, – panikavo Rūta Ščiogolovaitė.

Kaip baigėsi ši situacija? Ar sveikatos bėdos nesutrukdys Laurai patekti į kitą etapą? 

Tai sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų