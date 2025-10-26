Panika „Lietuvos talentų“ scenoje – po įspūdingo pasirodymo 10-metei aptemo akyse

Praėjusių metų Eurovizijos nugalėtojo dainą pasirinkusi atlikti Laura dar prieš pasirodymą laidos užkulisiuose Mindaugui Stasiuliui savo savijautą apbiūdino vienu žodžiu – „stresas“.
Tačiau pasirodymo metu dešimtmetė su įtampa kurį laiką tvarkėsi puikiai, o jos balsas ir aukštos natos iškart pakerėjo kompetetingą komisiją.
Po pasirodymo sustreikavo sveikata
Pasirodymui einant į pabaigą Lauros veidas persimainė ir po jo ši neištardama nė žodžio pritūpė ant scenos, o netrukus susiėmė už veido.
„Man yra labai blogai“, – galiausiai ištarė ji.
Šis įvykis ne juokais išgąsdino visus ir virto tikra drama studijoje.
„Mergaitė blogai jaučiasi, silpna tau? Atsisėsk... Arba kėdutę atneškite“, – panikavo Rūta Ščiogolovaitė.
Kaip baigėsi ši situacija? Ar sveikatos bėdos nesutrukdys Laurai patekti į kitą etapą?
