Mergaičių repo pasirodymas sudrebino sceną: pamačiusi jus per televizorių neperjungčiau kanalo

Trijų draugių grupė save pristato kaip itin ambicingą ir atskleidžia bendrą bruožą, kuris jas vienija.
„Mes turime daug energijos, ir visų mūsų vardai prasideda iš A raidės“, – pasakoja Adrija.
Drauges jungia ir tai, kad dvi iš jų vardu Adrijos. Šį vienodų vardų sutapimą merginos sprendžia įvardydamos pavardės pirmąją raidę.
„Sakome: Adrija F. arba Adrija D.“, – pasakoja Amelija.
Apie mergaites maloniai atsiliepia jų tėvai, kurie džiaugiasi dukrų ryžtu ir ambicijomis. Tokia jaunųjų reperių meilė muzikai stebina ir džiugina – tėvai neslepia pasididžiavimo stipria merginų draugyste: „Kartais net pavydas apima – jos taip gražiai sutaria. Viskas gali keistis, jos dar augs, bet dabar jos – geros draugės“.
Prieš pasirodymą pakeitė grupės pavadinimą
Iš pradžių merginos save pristatė kaip grupę „Batareika“, nes jų vardai sudaro tris A, tačiau vėliau nusprendė keisti sprendimą. Jos ėmė ieškoti „Lietuvos talentų“ vedėjo Mindaugo Stasiulio, kad šis padėtų išrinkti naują sceninį vardą.
„Mes galvojame apie pavadinimą „Trys minty“, nes esame žmonių galvoje ir įsimename. Esame tokios fainos, kad mūsų negali pamiršti“, – pasakoja mergaitės.
M. Stasiulis palaikė merginų idėją ir išsiuntė jas į sceną parodyti savo sugebėjimus teisėjams ir žiūrovams.
Į sceną žengusi grupė „Trys minty“ nustebino teisėjus pristačiusios savo kūrybos dainą. Teisėjas Vytautas Rumšas merginas pagyrė už tai, kad dainų tekstams nenaudojo jokių pagalbinių dirbtinio intelekto priemonių.
„Šaunuolės, artistės!“ – džiaugiasi V. Rumšas.
Marijonas Mikutavičius, išgirdęs, kad jaunosios atlikėjos turi net dvi savo kūrybos dainas, nepraleido progos pajuokauti, jog senais laikais jos jau būtų galėjusios į prekybą paleisti plokštelę.
„Labai keistai jaučiuosi, nes aš labai nemėgstu repo, nu rimtai, mergaitės. Soriukas. Niekaip negaliu suprasti, jeigu neturi balso, tai nedainuoji. Aš tiesiog nesu repo žmogus, bet jeigu įsijungčiau televiziją ir pamatyčiau jūsų pasirodymą, aš neperjungčiau kanalo“, – teigia Rūta Ščiogolevaitė.
Visgi išgirdę grupės „Trys minty“ repo pasirodymą, žiūrovai pakilo iš kėdžių palaikyti mergaičių.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai".
