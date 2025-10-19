Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuvos talentai

Mergaičių repo pasirodymas sudrebino sceną: pamačiusi jus per televizorių neperjungčiau kanalo

„Lietuvos talentai“ – sekmadienį 19:30 per TV3!
2025-10-19 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 19:25

Amelija, Adrija Firantaitė ir Adrija Dambrauskaitė – trys jaunosios atlikėjos, nusprendusios suburti repo grupę. Kaip pačios sako, yra drąsios ir užsispyrusios. Merginų pasirodymas pribloškė „Lietuvos talentų“ teisėjus, o reperių grupės pavadinimą „Trys minty“ palaimino pats Mindaugas Stasiulis.

Amelija, Adrija Firantaitė ir Adrija Dambrauskaitė – trys jaunosios atlikėjos, nusprendusios suburti repo grupę. Kaip pačios sako, yra drąsios ir užsispyrusios. Merginų pasirodymas pribloškė „Lietuvos talentų" teisėjus, o reperių grupės pavadinimą „Trys minty" palaimino pats Mindaugas Stasiulis.

0

Trijų draugių grupė save pristato kaip itin ambicingą ir atskleidžia bendrą bruožą, kuris jas vienija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes turime daug energijos, ir visų mūsų vardai prasideda iš A raidės“, – pasakoja Adrija.

Drauges jungia ir tai, kad dvi iš jų vardu Adrijos. Šį vienodų vardų sutapimą merginos sprendžia įvardydamos pavardės pirmąją raidę.

„Sakome: Adrija F. arba Adrija D.“, – pasakoja Amelija.

Apie mergaites maloniai atsiliepia jų tėvai, kurie džiaugiasi dukrų ryžtu ir ambicijomis. Tokia jaunųjų reperių meilė muzikai stebina ir džiugina – tėvai neslepia pasididžiavimo stipria merginų draugyste: „Kartais net pavydas apima – jos taip gražiai sutaria. Viskas gali keistis, jos dar augs, bet dabar jos – geros draugės“.

Prieš pasirodymą pakeitė grupės pavadinimą

Iš pradžių merginos save pristatė kaip grupę „Batareika“, nes jų vardai sudaro tris A, tačiau vėliau nusprendė keisti sprendimą. Jos ėmė ieškoti „Lietuvos talentų“ vedėjo Mindaugo Stasiulio, kad šis padėtų išrinkti naują sceninį vardą.

„Mes galvojame apie pavadinimą „Trys minty“, nes esame žmonių galvoje ir įsimename. Esame tokios fainos, kad mūsų negali pamiršti“, – pasakoja mergaitės.

M. Stasiulis palaikė merginų idėją ir išsiuntė jas į sceną parodyti savo sugebėjimus teisėjams ir žiūrovams.

Ištrauką iš grupės „Trys minty“ pasirodymo pamatykite čia:

Į sceną žengusi grupė „Trys minty“ nustebino teisėjus pristačiusios savo kūrybos dainą. Teisėjas Vytautas Rumšas merginas pagyrė už tai, kad dainų tekstams nenaudojo jokių pagalbinių dirbtinio intelekto priemonių.

„Šaunuolės, artistės!“ – džiaugiasi V. Rumšas.

Marijonas Mikutavičius, išgirdęs, kad jaunosios atlikėjos turi net dvi savo kūrybos dainas, nepraleido progos pajuokauti, jog senais laikais jos jau būtų galėjusios į prekybą paleisti plokštelę.

„Labai keistai jaučiuosi, nes aš labai nemėgstu repo, nu rimtai, mergaitės. Soriukas. Niekaip negaliu suprasti, jeigu neturi balso, tai nedainuoji. Aš tiesiog nesu repo žmogus, bet jeigu įsijungčiau televiziją ir pamatyčiau jūsų pasirodymą, aš neperjungčiau kanalo“, – teigia Rūta Ščiogolevaitė.

Visgi išgirdę grupės „Trys minty“ repo pasirodymą, žiūrovai pakilo iš kėdžių palaikyti mergaičių.

Ar pavyks jaunosioms reperėms pavergti teisėjų širdis ir išgirsti keturis TAIP?

Atsakymą sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

