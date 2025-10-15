Milijardieriai ruošiasi pasaulio pabaigai: bunkerių manija ir baimė dėl dirbtinio intelekto

Dar 2014 m. M. Zuckerbergas pradėjo įgyvendinti „Koolau Ranch“ projektą – didžiulį, 5,6 kvadratinių kilometrų ploto gyvenamąjį kompleksą Havajų saloje Kauai.
Pasak žurnalo „Wired“, naujasis namas turi prieglobstį su savo energijos šaltiniais ir maisto atsargomis, o statybininkai, dirbantys objekte, įsipareigojo neatskleisti jokios informacijos. Beveik dviejų metrų aukščio siena paslėpė statybvietę nuo pašalinių akių.
Kai praėjusiais metais M. Zuckerbergas buvo paklaustas, ar jis stato bunkerį pasaulio pabaigos atvejui, „Facebook“ įkūrėjas atsakė kategorišku „ne“. Jo teigimu, požeminė erdvė yra „tiesiog nedidelis prieglobstis, panašus į rūsį“.
Tačiau tai nesustabdė spėlionių – kaip ir jo sprendimas įsigyti 11 nekilnojamojo turto objektų Crescent Park rajone Kalifornijoje, po kuriais, kaip teigiama, yra 650 kvadratinių metrų požeminė erdvė, rašo BBC.
Statybos leidime nurodoma, kad M. Zuckerbergas įrengs rūsius, tačiau, remiantis „The New York Times“ duomenimis, kai kurie jo kaimynai šį statinį vadina bunkeriu – arba net milijardieriaus urvu.
Spėjama, kad ir kiti technologijų pramonės lyderiai perka žemės sklypus su požeminėmis patalpomis, siekdami juos paversti prabangiais bunkeriais.
„Mes būtinai pastatysime bunkerį“
„LinkedIn“ įkūrėjas R. Hoffmanas yra kalbėjęs apie vadinamąjį „apokalipsės draudimą“. Jo teigimu, maždaug pusė superturtingų žmonių turi tokį „draudimą“, o populiari vieta tokiems namams įsigyti yra Naujoji Zelandija.
Be to, pastaraisiais metais dirbtinio intelekto plėtra tik papildė galimų egzistencinių grėsmių sąrašą. Daugelis yra giliai susirūpinę dėl jo spartaus tobulėjimo.
Vienas iš tokių žmonių – Ilja Sutskeveris, vyriausiasis mokslo darbuotojas ir „OpenAI“ įkūrėjas. Iki 2023 m. vidurio, kai San Francisko įmonė išleido „ChatGPT“ – pokalbių robotą, kurį dabar naudoja šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje, I. Sutskeveris vis labiau įsitikino, kad mokslininkai artėja prie bendrojo dirbtinio intelekto (BDI) sukūrimo – momento, kai mašinos prilygs žmogaus protui.
Žurnalistės Karen Hao knygoje rašoma, kad viename susitikime I. Sutskeveris pasiūlė kolegoms iškasti požeminį bunkerį pagrindiniams įmonės mokslininkams, kol tokia galinga technologija bus išleista į pasaulį.
„Mes būtinai pastatysime bunkerį prieš išleisdami BDI“, – sakė jis, nors neaišku, ką turėjo omenyje sakydamas „mes“.
Tai paaiškina keistą faktą: daugelis pirmaujančių kompiuterių mokslininkų ir technologijų lyderių, iš kurių kai kurie patys kuria itin pažangų DI, taip pat, atrodo, bijo to, kuo ši technologija gali baigtis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!