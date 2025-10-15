Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO vadovas apie karą Ukrainoje: laikas priversti Putiną kalbėtis

2025-10-15 18:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 18:27

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad galutinis Vakarų paramos Ukrainai tikslas turi būti pasiekti, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų priverstas sėsti prie derybų stalo. Apie tai jis kalbėjo po Aljanso šalių gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, komentuodamas galimą „Tomahawk“ raketų perdavimą Ukrainai.

NATO vadovas Markas Rutte Odesoje BNS Foto

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad galutinis Vakarų paramos Ukrainai tikslas turi būti pasiekti, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų priverstas sėsti prie derybų stalo. Apie tai jis kalbėjo po Aljanso šalių gynybos ministrų susitikimo Briuselyje, komentuodamas galimą „Tomahawk" raketų perdavimą Ukrainai.

Kaip pranešė „Unian“, apie tai NATO generalinis sekretorius M. Rutte kalbėjo spaudos konferencijoje po Aljanso šalių narių gynybos ministrų susitikimo Briuselyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Rutte buvo paklaustas, ar jis pritaria Jungtinių Valstijų planams tiekti Ukrainai sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, atsižvelgiant į numatytą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą šią savaitę Vašingtone.

M. Rutte atsakė, kad kiekviena Aljanso narė turi pati komentuoti galimus sprendimus.

„Pabaiga turi būti ilgalaikė“

„Aš į tai nesigilinsiu, nes tai priklauso nuo kiekvieno atskiro sąjungininko“, – sakė M. Rutte.

Tuo pat metu Aljanso generalinis sekretorius patikino, kad „mes labai džiaugiamės, jog šis susitikimas įvyks“, ypač dėl to, kad D. Trumpas ir V. Zelenskis glaudžiai bendradarbiauja.

M. Rutte pabrėžė: „Žinoma, mes remiame Ukrainą visur, kur tik galime. Aš asmeniškai palaikau ryšį su prezidentu Zelenskiu ir prezidentu Trumpu. Todėl manau, kad labai gerai, jog penktadienį įvyks šis susitikimas. Nes galiausiai mums reikia pasiekti, kad Putinas sėstų prie derybų stalo, prasidėtų turiningos derybos ir jis nutrauktų šį baisų karą. Pabaiga turi būti ilgalaikė.“

