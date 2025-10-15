NATO vadovas apie karą Ukrainoje: laikas priversti Putiną kalbėtis

Kaip pranešė „Unian“, apie tai NATO generalinis sekretorius M. Rutte kalbėjo spaudos konferencijoje po Aljanso šalių narių gynybos ministrų susitikimo Briuselyje.
M. Rutte buvo paklaustas, ar jis pritaria Jungtinių Valstijų planams tiekti Ukrainai sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, atsižvelgiant į numatytą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą šią savaitę Vašingtone.
M. Rutte atsakė, kad kiekviena Aljanso narė turi pati komentuoti galimus sprendimus.
„Pabaiga turi būti ilgalaikė“
„Aš į tai nesigilinsiu, nes tai priklauso nuo kiekvieno atskiro sąjungininko“, – sakė M. Rutte.
Tuo pat metu Aljanso generalinis sekretorius patikino, kad „mes labai džiaugiamės, jog šis susitikimas įvyks“, ypač dėl to, kad D. Trumpas ir V. Zelenskis glaudžiai bendradarbiauja.
M. Rutte pabrėžė: „Žinoma, mes remiame Ukrainą visur, kur tik galime. Aš asmeniškai palaikau ryšį su prezidentu Zelenskiu ir prezidentu Trumpu. Todėl manau, kad labai gerai, jog penktadienį įvyks šis susitikimas. Nes galiausiai mums reikia pasiekti, kad Putinas sėstų prie derybų stalo, prasidėtų turiningos derybos ir jis nutrauktų šį baisų karą. Pabaiga turi būti ilgalaikė.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!