TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Izraelis perdavė Gazos Ruožui dar 45 palestiniečių kūnus pagal susitarimą

2025-10-15 17:36 / šaltinis: BNS
2025-10-15 17:36

Izraelis trečiadienį perdavė Gazos Ruožui 45 palestiniečių kūnus, todėl bendras perduotųjų skaičius išaugo iki 90, pranešė „Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos ministerija.

Izraelis perdavė Gazos Ruožui dar 45 palestiniečių kūnus pagal susitarimą BNS Foto

Izraelis trečiadienį perdavė Gazos Ruožui 45 palestiniečių kūnus, todėl bendras perduotųjų skaičius išaugo iki 90, pranešė „Hamas" valdoma sveikatos apsaugos ministerija.

0

Pagal JAV prezidentui Donaldui Trumpui tarpininkaujant pasiektą paliaubų susitarimą Izraelis turi perduoti 15 palestiniečių kūnus už kiekvieną islamistų grąžintą negyvą izraelietį įkaitą.

Pirmadienį „Hamas“ perdavė tris izraeliečių ir vieno nepaliečio kūnus, o antradienį – dar tris izraeliečių ir vienus kol kas neatpažintus palaikus, kurie, pasak kariuomenės, nėra kurio nors įkaitų sąraše esančio asmens.

