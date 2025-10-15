Izraelis perdavė Gazos Ruožui dar 45 palestiniečių kūnus pagal susitarimą

Pagal JAV prezidentui Donaldui Trumpui tarpininkaujant pasiektą paliaubų susitarimą Izraelis turi perduoti 15 palestiniečių kūnus už kiekvieną islamistų grąžintą negyvą izraelietį įkaitą.
Pirmadienį „Hamas“ perdavė tris izraeliečių ir vieno nepaliečio kūnus, o antradienį – dar tris izraeliečių ir vienus kol kas neatpažintus palaikus, kurie, pasak kariuomenės, nėra kurio nors įkaitų sąraše esančio asmens.
