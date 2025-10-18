Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuvos talentai

Kultūringiausiu komiku pavadintas Ignas žavėjo savo nuoširdumu: „Tokių dabar retenybė sutikti“

2025-10-18 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 09:15

Studentas, mokytojas ir pradedantis komikas – 20-etis vilnietis Ignas Žuklys neįsivaizduoja savo gyvenimo be viešojo kalbėjimo. Bet ar jam pavyks nugalėti „Lietuvos talentų“ teisėjų širdis kultūringu stand-up'u?

Studentas, mokytojas ir pradedantis komikas – 20-etis vilnietis Ignas Žuklys neįsivaizduoja savo gyvenimo be viešojo kalbėjimo. Bet ar jam pavyks nugalėti „Lietuvos talentų“ teisėjų širdis kultūringu stand-up'u?

REKLAMA
0

Komediją Ignas vadina laisvalaikiu, „kai nėra, ką veikti, ką darai – tai juokini žmones“. Nors vaikino komiko stažas tik 3 mėnesiai, didžiąją sceną jis priima kaip vietą praktikuotis viešąjį kalbėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Užlipu ant scenos ne tik prajuokinti, bet aš taip pat noriu užlipti ant scenos, kad išmokčiau išvis kalbėti. Nes jeigu aš noriu būti mokytojas, tai reikia išmokti paaiškinti visas temas. Jeigu nori kažką pasakyti žmogui, jeigu vis kalbėsi žmogui ir niekam nerūpės, tai reikia išmokti kalbėti“, – su šypsena dėstys jaunasis mokytojas.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos talentų“ scena, studento akimis, yra didžiausias iššūkis, po kurio visa kita atrodys kaip pasivaikščiojimas.

REKLAMA

Užlipęs ant juodųjų scenos plytelių ir atsistojęs prieš teisėjus, Ignas iš karto juos nustebins savo talentu:

„Jūsų rūšis nedažna mūsų scenoje, šiaip jau“, – išgirdęs, kad Ignas yra stand-uperis, pripažins teisėjas Marijonas Mikutavičius.

Nors publika jaunojo komiko pasirodymą priims plojimais, ne visi teisėjai liks sužavėti. Štai Rūta Ščiogolevaitė suabejos jo humoru, pavadindama studentą „fainu vaikinuku, kuris stengiasi patikti“.

REKLAMA
REKLAMA

„Ignai, žinai, koks tavo talentas yra? Kad tu esi nuoširdus ir atviras žmogus ir tokių dabar retenybė sutikti“, – kolegę papildys Anželika Cholina.

O štai vedėjas Mindaugas Stasiulis užkulisiuose Igną pavadins „kultūringiausiu Lietuvos stand-uperiu“.

Kaip seksis Ignui, sužinokite jau šį sekmadienį per „Lietuvos talentus“.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mikutavičius prarado žadą po Domanto pasirodymo „Lietuvos talentuose“ (nuotr. stop kadras)
Pamatęs netradicinį Domanto pasirodymą Mikutavičius prarado žadą: „Šiauliai visada buvo pilni freak`ų (4)
Kauniečio Gyčio Ivaškevičiaus kuriami „beatbox“ garsai nepaliko abejingų „Lietuvos talentuose“ (nuotr. stop kadras)
„Lietuvos talentuose“ – abejingų nepalikęs kauniečio pasirodymas: teisėjai klausė, kaip gimsta tokie garsai (1)
Herkus Zataveckas (nuotr. Vido Černiausko)
Baletą šokantis 12-metis Herkus be žodžių paliko visus: „Užteko pirmo žingsnio ir viskas buvo aišku“ (19)
Maja Naidionova (tv3.lt koliažas)
Nuoširdumu ir stipriu balsu 9-metė Maja užbūrė komisijos narius: „Protu nesuvokiama, kaip taip įmanoma“ (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų