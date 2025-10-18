Kultūringiausiu komiku pavadintas Ignas žavėjo savo nuoširdumu: „Tokių dabar retenybė sutikti“

Komediją Ignas vadina laisvalaikiu, „kai nėra, ką veikti, ką darai – tai juokini žmones“. Nors vaikino komiko stažas tik 3 mėnesiai, didžiąją sceną jis priima kaip vietą praktikuotis viešąjį kalbėjimą.
„Užlipu ant scenos ne tik prajuokinti, bet aš taip pat noriu užlipti ant scenos, kad išmokčiau išvis kalbėti. Nes jeigu aš noriu būti mokytojas, tai reikia išmokti paaiškinti visas temas. Jeigu nori kažką pasakyti žmogui, jeigu vis kalbėsi žmogui ir niekam nerūpės, tai reikia išmokti kalbėti“, – su šypsena dėstys jaunasis mokytojas.
„Lietuvos talentų“ scena, studento akimis, yra didžiausias iššūkis, po kurio visa kita atrodys kaip pasivaikščiojimas.
Užlipęs ant juodųjų scenos plytelių ir atsistojęs prieš teisėjus, Ignas iš karto juos nustebins savo talentu:
„Jūsų rūšis nedažna mūsų scenoje, šiaip jau“, – išgirdęs, kad Ignas yra stand-uperis, pripažins teisėjas Marijonas Mikutavičius.
Nors publika jaunojo komiko pasirodymą priims plojimais, ne visi teisėjai liks sužavėti. Štai Rūta Ščiogolevaitė suabejos jo humoru, pavadindama studentą „fainu vaikinuku, kuris stengiasi patikti“.
„Ignai, žinai, koks tavo talentas yra? Kad tu esi nuoširdus ir atviras žmogus ir tokių dabar retenybė sutikti“, – kolegę papildys Anželika Cholina.
O štai vedėjas Mindaugas Stasiulis užkulisiuose Igną pavadins „kultūringiausiu Lietuvos stand-uperiu“.
Kaip seksis Ignui, sužinokite jau šį sekmadienį per „Lietuvos talentus“.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
