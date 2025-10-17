Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Vilniaus Pramogų arenoje – Lietuvos ir Islandijos ledo ritulio čempionų mūšis

2025-10-17 12:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 12:51

Vilniaus „Hockey Punks– Mototoja” šiandien vakare kovos su Islandijos „SA Vikingar Akureyri” Kontinentinės taurės turnyro A grupės rungtynėse.

Ledo ritulys | Organizatorių nuotr.

Vilniaus „Hockey Punks– Mototoja” šiandien vakare kovos su Islandijos „SA Vikingar Akureyri” Kontinentinės taurės turnyro A grupės rungtynėse.

0

Vilniuje – keturių šalių čempionai

Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos sostinėje kartu su šeimininkais „Hockey Punks – Mototoja” komanda Latvijos Rygos „Mogo”, Estijos „PSK Narva” ir Islandijos „SA Vikingar Akureyri” kovos dėl vienintelio kelialapio į kitą Kontinentinės taurės turnyro etapą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Diena prasidės Latvijos ir Estijos čempionų dvikova, o vakare susitiks „Hockey Punks – Mototoja” ir „SA Vikingar Akureyri”.

Tai jau trečias vilniečių pasirodymas Kontinentinės taurės turnyre. Kartą 2021 m. lietuviai kovojo Vilniuje, o 2022 m. varžybos vyko Turkijos Stambule. Iki šiol mūsiškiai kovojo permainingai – visuomet iškovodavo po pergalę, bet daugiau pasiekti nepavykdavo.

Šį sykį tikimąsi pasirodyti geriau, teigia komandos vadovas Šarūnas Kuliešius: „Manau, turime pakankamai meistriškumo pakovoti dėl pergalės kiekvienose rungtynėse. Žinau iš patirties, kad tarptautinėse varžybose visi žaidžia su papildoma energija, todėl reikia vertinti kiekvieną varžovą labai rimtai ir nežiūrėti į reitingus. Klubinis sportas tuo ir įdomus, kad gali pasitelkti pajėgių užsieniečių ir kartu pasiekti netikėtų pergalių. Kažkada pralaimėjome Turkijos Stambulo komandai. Atrodo, kad Turkija kur kas žemiau už mus stovi, bet jie turėjo daugiau nei dešimtį pajėgių žaidėjų iš Rusijos. Šį kartą žaidžiame namuose ir su teisingu požiūriu galime iškovoti pergalių. Bet tas įmanoma tik jei neskirstysime varžovus savo galvose į silpnus ar stiprius – nesvarbu islandai, estai ar latviai”.

Treneris nusiteikęs ryžtingai

Lietuvos čempionų vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius mano, kad rungtynės su islandais turėtų būt įdomios ir nenuspėjamos: „Rungtynes norime pradėti aktyviai, neleisti priešininkui lengvai kontroliuoti ritulio. Tegul priešininkas taikosi prie mūsų žaidimo stiliaus šiose rungtynėse, o ne mes. Lauke blogas oras, todėl kviečiu penktadienio vakarą praleisti Pramogų arenoje ir įdomiai praleisti vakarą su ledo rituliu”.

Turnyro grafikas

Penktadienis, spalio 17 d.

16 val. Rygos „Mogo” – „PSK Narva”

20 val. „Hockey Punks – Mototoja” – „SA Vikingar Akureyri”

Šeštadienis, spalio 18 d.

14 val. Rygos „Mogo” – „SA Vikingar Akureyri”

18 val. „Hockey Punks – Mototoja” – „PSK Narva”

Sekmadienis, spalio 19 d.

14 val. „PSK Narva” – „SA Vikingar Akureyri”

18 val. „Hockey Punks – Mototoja” – Rygos „Mogo”

Bilietus ar turnyro abonementą galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.

