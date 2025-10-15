Emilijus Krakauskas pergalingose Šveicarijos ledo ritulio taurės rungtynėse atliko rezultatyvų perdavimą

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ paliko Faustą Nausėdą ant suolo ir namuose 1:6 neprilygo „RoKi“ klubui.
„Pyry“ (5 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – poziciją.
Norvegijos antroje lygoje „Gruner“ be Dominyko Bogdziulio savo arenoje 8:2 sutriuškino Pauliaus Gintauto atstovaujamą Haldeno „Comet“ komandą. P. Gintautas 2 kartus smūgiavo į vartus.
„Gruner“ (13 tšk.) žengia 2-a, o „Comet“ (4) nukrito į paskutinę – 8-ą – poziciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!