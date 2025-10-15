Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Emilijus Krakauskas pergalingose Šveicarijos ledo ritulio taurės rungtynėse atliko rezultatyvų perdavimą

2025-10-15 23:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 23:27

Trečiadienį Šveicarijos ledo ritulio taurės turnyro aštuntfinalyje „EHC Arosa" su Emilijumi Krakausku išvykoje 7:3 eliminavo „EHC Wallisellen" klubą. Lietuvis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.

Emilijus Krakauskas | hockey.lt nuotr.

Trečiadienį Šveicarijos ledo ritulio taurės turnyro aštuntfinalyje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku išvykoje 7:3 eliminavo „EHC Wallisellen“ klubą. Lietuvis prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.

0

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ paliko Faustą Nausėdą ant suolo ir namuose 1:6 neprilygo „RoKi“ klubui.

„Pyry“ (5 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – poziciją.

Norvegijos antroje lygoje „Gruner“ be Dominyko Bogdziulio savo arenoje 8:2 sutriuškino Pauliaus Gintauto atstovaujamą Haldeno „Comet“ komandą. P. Gintautas 2 kartus smūgiavo į vartus.

„Gruner“ (13 tšk.) žengia 2-a, o „Comet“ (4) nukrito į paskutinę – 8-ą – poziciją.

