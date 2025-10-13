Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Nuo svajonių IKI pergalės: ką 11-metis Matas sužinojo apie Gvidą Gineitį?

2025-10-13 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 15:16
„IKI pergalės“ | Organizatorių nuotr.
0

Vienuolikmetis Matas į futbolo aikštę atėjo ne su kamuoliu, o su vaikišku smalsumu ir klausimais, kuriuos troško užduoti Lietuvos rinktinės saugui Gvidui Gineičiui. Savo herojų sutikęs Matas bandė išsiaiškinti, ką palaiko ir į ką lygiuojasi G. Gineitis, kokius savo įvarčius laiko geriausiais bei nesidrovėjo paklausti, ką jis mano apie Lietuvos rinktinės žaidimą prieš galingąją Nyderlandų rinktinę. „Galvojau, kad bus kokie 4:0“, – prieš sulaukdamas G. Gineičio atsakymo su šypsena veide atskleidė Matas. „Kiekvienas taip galvoja, nes kai pamato sudėtis, kiekvienas žiūrovas galvoja, kad gali mus lengvai nugalėti“, – pastebėjo G. Gineitis.

Futbolas – tai ne tik rezultatas švieslentėje, bet ir mažos svajonės, kurios įkvepia didelius žingsnius.

Šiemet „Iki“ tapo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) rėmėju – siekdama ne tik palaikyti profesionalus ir mėgėjus, bet ir žaidimu sujungti skirtingas kartas. Nuo mažų ir nuoširdžių klausimų – IKI pergalės!

