TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Lamine'as Yamalis keičia autografų dalijimo tvarką: nuo šiol parašai tik už pinigus

2025-10-17 12:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 12:28

Lamine'as Yamalis nusprendė nutraukti nemokamų autografų dalijimą – futbolo pasaulį apskriejo žinia, jog „Barcelona“ supertalentas nuo šiol savo parašą suteiks tik už pinigus.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

0

Paauglys puolėjas priėmė specialų sportinių suvenyrų kompanijos pasiūlymą, leisdamas profesionaliai ir oficialiai platinti pasirašytus marškinėlius, kamuolius bei kitus daiktus. Klubas patvirtino, kad L. Yamalis savo sprendimą aiškiai išdėstė organizacijai, o specialiu susitarimu pasirašyti autografus viešų renginių ir treniruočių metu jis nebeteiks.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot šaltinių, su L. Yamaliu išskirtinai bendradarbiaus tokie pasaulio sportinių autografų ženklai kaip „Icons.com“ ar „Exclusive Memorabilia“. Visi oficialūs produktai bus autentifikuojami ir parduodami su specialiais sertifikatais bei nuotraukomis iš pasirašymo seansų.

Toks sprendimas – finansinis, bet kartu ir taktiškas: futbolininkas tikisi geriau valdyti savo įvaizdį, apsisaugoti nuo perpardavinėjimo rinkų ir siekia koncentruotis į sportinę veiklą, kiek įmanoma sumažinant kasdieninio spaudimo dėl autografų medžiotojų. L. Yamalio artimoji aplinka tvarkingai informavo „Barceloną“ ir fanų bendruomenę, jog nuo šiol parašas taps išskirtiniu ir ribotu produktu.

