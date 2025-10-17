„Penktas kėlinys“: ant žemės nuleistas „Žalgiris“ ir 0:5 Europos turnyrų savaitė

Šįkart visas dėmesys buvo skirtas Lietuvos klubų pasirodymams tarptautiniame fronte – Kauno „Žalgirio“ du pralaimėjimai, Vilniaus „Ryto“ nesėkmė, sutriuškintas Klaipėdos „Neptūjnas“ ir didelės Panevėžio „Lietkabelio“ problemos.
00:00 – D.Motiejūno emocijos
13:21 – pralaimėjimas Milano ekipai
28:40 – E.Messinos pastabos žurnalistams
35:10 – inkaras J.Walkeris
50:26 – anksti rankas nuleidęs „Neptūnas“
1:04:34 – kovojęs „Lietkabelis“ ir traumų problemos
1:11:22 – atšauktas lietuvių mačas su britais
