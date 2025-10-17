Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: ant žemės nuleistas „Žalgiris“ ir 0:5 Europos turnyrų savaitė

2025-10-17 11:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 11:47

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

0

Šįkart visas dėmesys buvo skirtas Lietuvos klubų pasirodymams tarptautiniame fronte – Kauno „Žalgirio“ du pralaimėjimai, Vilniaus „Ryto“ nesėkmė, sutriuškintas Klaipėdos „Neptūjnas“ ir didelės Panevėžio „Lietkabelio“ problemos.

00:00 – D.Motiejūno emocijos

13:21 – pralaimėjimas Milano ekipai

28:40 – E.Messinos pastabos žurnalistams

35:10 – inkaras J.Walkeris

50:26 – anksti rankas nuleidęs „Neptūnas“

1:04:34 – kovojęs „Lietkabelis“ ir traumų problemos

1:11:22 – atšauktas lietuvių mačas su britais

