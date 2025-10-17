Madrido „Real“ svarsto akcijų pardavimą investuotojams – laukia didžiausi pokyčiai klubo istorijoje

Kaip skelbia „The Athletic“ ir patvirtina klubo šaltiniai, Florentino Perezas ruošiasi pristatyti detalius šio pokyčio planus jau artėjančioje visuotinių narių asamblėjoje, kuri vyks iki lapkričio pabaigos.
F. Perezo nuomone, atverdama duris investuotojams, „Real“ galės tapti konkurencingesnis prieš valstybių remiamus projektus, tokius kaip „Manchester City“, Paryžiaus „Saint-Germain“ ar Saudo Arabijos klubai.
„Toks žingsnis ne tik generuotų papildomų pajamų, bet ir užtikrintų ilgalaikį finansinį stabilumą, – teigia F. Perezas. – Mums būtina prisitaikyti prie naujų finansinių žaidimo taisyklių, nes šiandien vien tradicinis modelis nebėra pakankamas.“
Svarbiausi planuojami pokyčiai būtų dviejų atskirų juridinių vienetų sukūrimas: futbolo dalis liktų priklausoma nariams, o verslo šaka atvertų galimybę parduoti dalį akcijų išoriniams investuotojams. Tokiu būdu klubas išlaikytų narių kontrolę sprendžiant sportinius klausimus, bet galėtų lanksčiau pritraukti kapitalą, kaip neseniai vykdant „Santiago Bernabeu“ atnaujinimą.
Vidinėse diskusijose analizuojamas ir Vokietijos „50+1“ modelis: investuotojai įgytų mažumą, o galutinė kontrolė liktų narių rankose – tokiu keliu bandoma išvengti viso klubo privatizacijos. Nepaisant to, pačioje klubo bendruomenėje kyla aštrios diskusijos: ar milijardinės pajamos jau nepakankamos?
Kad ir kaip nuspręs visuotinis narių balsavimas, šis pokytis gali būti vienas svarbiausių Madrido „Real“ istorijoje – jei pavyks, klubas taps pirmuoju iš tradicinių Europos milžinų, pasirinkusiu hibridinį kapitalo modelį. Rinkos stebėtojai pabrėžia, kad nuo šio sprendimo gali priklausyti visas būsimų Europos didžiųjų klubų valdymo modelis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!