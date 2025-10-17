Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

L.Dončičius tapo futbolo Pasaulio taurės ambasadoriumi

2025-10-17 09:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 09:36

Los Andželo „Lakers" atstovaujantis Luka Dončičius kitą vasarą bus ne tik krepšinio žvaigžde.

L.Dončičius prisidės už Atlanto populiarindamas futbolą (Scanpix nuotr.)

Los Andželo „Lakers“ atstovaujantis Luka Dončičius kitą vasarą bus ne tik krepšinio žvaigžde.

0

Slovėnas oficialiai tapo 2026-ųjų futbolo Pasaulio taurės bendruomenės ambasadoriumi.

Čempionatas Kanadoje, Meksikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) startuos birželio 11-ąją. Rungtynės vyks net šešiolikoje skirtingų stadionų, vienas iš jų („SoFi Stadium“) įsikūręs ir Los Andžele. Finalas liepos 19-ąją numatytas Naujajame Džersyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visada buvau futbolo gerbėjas. Los Andželas yra puikus miestas, kupinas žmonių, kuriems patinka propaguoti ir žiūrėti visas sporto šakas. Negaliu sulaukti Pasaulio taurės, man didelė garbė padėti suartinti žmones per sportą, kuris vienija tiek daug kultūrų visame pasaulyje“, – cituojamas L.Dončičius.

Jam veikiausiai neteks palaikyti savo gimtinės – Slovėnija galimybes patekti į Pasaulio taurę susikomplikavo per keturis atrankos mačus įmušdama vos du įvarčius ir likus dvejoms rungtynėms keturiais taškais atsilikdama nuo Kosovo.

L.Dončičius su „Lakers“ ruošiasi naujojo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono pradžiai, o spalio 18-ąją sužais paskutinį kontrolinį mačą prieš Domanto Sabonio atstovaujamus Sakramento „Kings“.

 

