TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

J.Lauvergne’as išvyksta iš Eurolygos ir prisijungia prie Kuveito komandos

2025-10-12 17:51
2025-10-12 17:51

Septynis sezonus paeiliui Eurolygoje žaidęs Joffrey Lauvergne’as suka kita kryptimi.

J.Lauvergne&#039;as verčia naują karjeros lapą

Septynis sezonus paeiliui Eurolygoje žaidęs Joffrey Lauvergne’as suka kita kryptimi.

0

Prancūzas keliasi į Aziją, kur atstovaus Kuveito „SC Kuwait“ klubui.

„SC Kuwait“ jau šešerius metus paeiliui triumfuoja šalies pirmenybėse bei nuolat varžosi tarptautiniuose Azijos klubų turnyruose.

J.Lauvergne’as praėjusį sezoną atstovavo Vilerbano ASVEL ir Eurolygoje per 20 minučių rinko 11,3 taško, 4,9 atkovoto kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo bei 13,3 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

34 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjo skaičius devalvuoja tik tai, kad ASVEL (13/21) užėmė vos penkioliktą vietą.

Prancūzas yra žaidęs ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), kur atstovavo Denverio, Oklahomos, Čikagos bei San Antonijaus klubams, o 2020–2022 metais vilkėjo Kauno „Žalgirio“ marškinėlius.

