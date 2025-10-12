Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Adomaičio treniruojamas „Alvark“ klubas Japonijos lygoje patyrė ketvirtą nesėkmę iš eilės

2025-10-12 15:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 15:28

Japonijos pirmenybėse pirmosios sezono pergalės ir toliau laukia Tokijo „Alvark“ (0/4) gerbėjai.

D.Adomaičio komanda patyrė dar vieną pralaimėjimą

Japonijos pirmenybėse pirmosios sezono pergalės ir toliau laukia Tokijo „Alvark“ (0/4) gerbėjai.

1

Dainiaus Adomaičio auklėtiniai išvykoje 76:82 (13:16, 15:22, 20:16, 28:28) dar kartą nusileido Riukiu salų „Golden Kings“ (2/2) komandai.

Nugalėtojams Ryuchi Kishimoto pelnė 16 taškų, Vicas Law – 15, Alexas Kirkas – 13 taškų.

Pralaimėjusiems Sebastianas Saizas įmetė 24 taškus, Marcusas Fosteris – 14, Shuto Ando surinko 12.

