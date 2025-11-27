 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos ir Europos taurės rungtynės sugrįžta į Izraelio klubų namų arenas

2025-11-27 19:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 19:18

Eurolygos ir Europos taurės kovas Izraelio komandos vėl galės žaisti savo namų arenose.

Eurolygos kovos grįžta į Izraelį (Scanpix nuotr.)

Eurolygos ir Europos taurės kovas Izraelio komandos vėl galės žaisti savo namų arenose.

0

Jau gruodžio 9 dieną Jeruzalės „Hapoel“ ekipa savo namų arenoje susitiks su Hamburgo „Towers“ krepšininkais.

Tel Avivo „Maccabi“ komanda gruodžio 11 dieną namie priims Vilerbano ASVEL, o gruodžio 16 dieną Tel Avivo „Hapoel“ klubas prie savų sirgalių susitiks su Belgrado „Crvena Zvezda“.

Išimtys bus taikomos rungtynėms su turkų klubais. Izraelio ir Turkijos komandų akistatos bus rengiamos neutraliose aikštėse.

