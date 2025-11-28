 
Vokietis įspėja – gali palikti „Partizan“

2025-11-28 23:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 23:12

Pasak Graikijos žiniasklaidos sport24.gr, Eurolygos rinkoje gali atsirasti puolėjas.

I.Bonga domina kelis klubus (Euroleague.net)

0

Pranešama, kad Isaacas Bonga informavo Belgrado „Partizan“ klubą, kad išvyks, jei ekipos nebetreniruos Željko Obradovičius.

Juo susidomėjo Madrido „Real“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“.

26 metų 203 cm ūgio vokietis Eurolygoje per 27 minutes pelno 8,2 taško, atkovoja 5,4 kamuolio, atlieka 1,2 perdavimo ir renka 12,8 naudingumo balo.

