Vokietis įspėja – gali palikti „Partizan“

Pranešama, kad Isaacas Bonga informavo Belgrado „Partizan“ klubą, kad išvyks, jei ekipos nebetreniruos Željko Obradovičius.
Juo susidomėjo Madrido „Real“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“.
26 metų 203 cm ūgio vokietis Eurolygoje per 27 minutes pelno 8,2 taško, atkovoja 5,4 kamuolio, atlieka 1,2 perdavimo ir renka 12,8 naudingumo balo.
