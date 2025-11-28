Obradovičius palieka „Partizan“ klubą, kartu traukiasi ir sporto direktorius

Pranešama, kad Ž.Obradovičius nebuvo perkalbėtas ir šeštadienį oficialiai turėtų būti patvirtintas jo pasitraukimas iš „Partizan“.
Trečiadienį 65-erių specialistas išplatino savo pasitraukimo žinutę.
„Mieli „Partizan“ gerbėjai, prieš puspenktų metų grįžau į savo mylimą klubą ir kartu su jumis keliavau gyventi gražiausios svajonės. Turėjau tikslą, kad po 10 metų „Partizan“ vėl taptų Eurolygos dalimi ir mums visiems tai pavyko. Mylimo klubo rungtynės tapo kažkuo daugiau nei krepšinis, ir tai – jūsų dėka.
Deja, atėjo momentas, kai turiu prisiimti atsakomybę už visu blogus dalykus, kurie nutiko šį sezoną. Noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie visus šiuos metus padėjo mūsų klubui: prezidentui, valdybos nariams, bendruomenei, rėmėjams.
Esu dėkingas visiems žaidėjams, kurie buvo kartu, mano profesionaliems štabo nariams (geriausiems, kuriuos turėjau), ir žinoma, klubo gerbėjams. Ačiū už besąlyginį palaikymą, pagarbą ir meilę, kurią man teikėte visus šiuos metus.“
Po Ž.Obradovičiaus atsistatydinimo sekė ir komandos sporto direktoriaus Zorano Savičiaus pasitraukimas. Buvęs krepšininkas šias pareigas užėmė nuo 2021 m.
„Mozzart Sport“ skelbė, kad buvęs Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri yra pagrindinis kandidatas pakeisti Ž.Obradovičių.
Ž.Obradovičiui sezonas su „Partizan“ prasidėjo karčiai: Eurolygoje užimama 18 vieta, nes iškovoti pavyko vos 4 pergales per 13 rungtynių.
Adrijos lygoje su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu 1 grupėje klubas trečias.
65-erių serbas „Partizan“ treniruoja nuo 2021 m., o prieš tai čia dirbęs yra ir karjeros pradžioje – 1991–1993 m.
Per karjerą Ž.Obradovičius būdamas vyr. treneriu iškovojo 9 Eurolygos titulus.
