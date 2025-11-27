Lietuvos rinktinė nedalyvaus artėjančiame Europos tautų taurės turnyro etape

Trečiadienį Ukrainos ledo ritulio federacija pranešė, kad būsimame turnyre žais tik Rumunijos ir Ukrainos rinktinės, kurios susitiks 3 kartus ir galės išbandyti daugiau kandidatų į nacionalines komandas. Skelbiama, kad į turnyrą atvykti atsisakė Lietuvos ir Ispanijos rinktinės.
Primename, kad Elektrėnuose lapkričio 6–8 vykusiame pirmajame Europos tautų taurės D grupės etape lietuviai identiškais rezultatais 2:1 nugalėjo tiek Rumuniją, tiek Ukrainą ir tapo to turnyro nugalėtojais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!