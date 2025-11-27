 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Lietuvos rinktinė nedalyvaus artėjančiame Europos tautų taurės turnyro etape

2025-11-27 15:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 15:35

Lietuvos ledo ritulio rinktinė nedalyvaus gruodžio 11-13 dienomis Rumunijoje vyksiančiame Europos tautų taurės D grupės varžybose.

Lietuvos ledo ritulio rinktinė | hockey.lt nuotr.

Lietuvos ledo ritulio rinktinė nedalyvaus gruodžio 11-13 dienomis Rumunijoje vyksiančiame Europos tautų taurės D grupės varžybose.

REKLAMA
0

Trečiadienį Ukrainos ledo ritulio federacija pranešė, kad būsimame turnyre žais tik Rumunijos ir Ukrainos rinktinės, kurios susitiks 3 kartus ir galės išbandyti daugiau kandidatų į nacionalines komandas. Skelbiama, kad į turnyrą atvykti atsisakė Lietuvos ir Ispanijos rinktinės.

Primename, kad Elektrėnuose lapkričio 6–8 vykusiame pirmajame Europos tautų taurės D grupės etape lietuviai identiškais rezultatais 2:1 nugalėjo tiek Rumuniją, tiek Ukrainą ir tapo to turnyro nugalėtojais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų