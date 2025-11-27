 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Andrius Užkalnis iškėlė 55 gimtadienio šventę: vietoje dovanų prašė 1 dalyko

2025-11-27 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 14:30

„Nuo vaikystės nemėgau savo švenčių, po jų visada gaudavau barti nuo tėvų, kad blogai elgiausi ir dariau jiems gėdą; taip ir tapau tuo, kas esu", – sakė autorius ir laidų kūrėjas Andrius Užkalnis, surinkęs draugus į 55 metų jubiliejų, kuris pagaliau buvo pagal jo skonį.

Andriaus Užkalnio 55-asis gimtadienis (nuotr. Vyginto Skaraičio)
62

„Nuo vaikystės nemėgau savo švenčių, po jų visada gaudavau barti nuo tėvų, kad blogai elgiausi ir dariau jiems gėdą; taip ir tapau tuo, kas esu“, – sakė autorius ir laidų kūrėjas Andrius Užkalnis, surinkęs draugus į 55 metų jubiliejų, kuris pagaliau buvo pagal jo skonį.

3

Be torto ir be žvakučių, be ilgų kalbų (vieną kalbą jį visgi privertė pasakyti Jogaila Morkūnas), ir vietoje dovanų prašęs aukoti Klaipėdos gyvūnų prieglaudai „Linksmosios pėdutės“, iš kur jis prieš porą metų priėmė globoti aviganio ir labradoro mišrūną, Rojų Salvatorę, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Andrius Užkalnis iškėlė šventę

Šuniukas dabar yra Andriaus visų kelionių ir susitikimų pakeleivis ir geriausias draugas. Pasak jubiliato, svečiai aukojo šuniukams, ieškantiems namų, noriai ir dosniai.

„Man ideali šventė yra, kai žmonės bendrauja be programos, be žaidimų, be animatorių, be tostų ir struktūros, ir niekas nedainuoja „Ilgiausių metų“, kuri kiekvieną renginį paverčia sovietinių kvailų tetučių ir įkaušusių dėdžių emocinio teroro ir persivalgymo bakhanalija“, – sako Andrius Užkalnis.

Šventėje dalyvavo dainininkė ir aktorė Inga Jankauskaitė, laidų vedėjas Paulius Kaupelis, režisierius Emilis Vėlyvis, aktorius Rimas Šapauskas ir daugelis kitų.

