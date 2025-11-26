Deivido Basčio žmona Agnė atsivėrė apie 1 ypatingą tradiciją santykiuose: išlieka net bėgant metams

Žinomos moterys per šventes laikosi ir tam tikrų principų, kurie, tiki, ugdo vaikų charakterius, rašoma spaudos pranešime.
Apie šventes per šventinį turnyrą
Apie tai, kas joms svarbu, pašnekovės papasakojo atvykusios į šventinį boulingo turnyrą Klaipėdos „Akropolyje“ įsikūrusiame pramogų centre „Action by Apollo“. Neseniai pirmąjį gimtadienį atšventusi pramogų erdvė savo svečius ir partnerius pakviestė į renginį, kuriame nestigo azarto, džiaugsmo šūksnių bei nuostabaus pergalės skonio.
„Mes su vyru turime tradiciją nueiti vakarienės ar pasimėgauti spa malonumais. Kai sukaktis apvali, tuomet švenčiame su didesne artimųjų ir draugų kompanija. Dažniausiai aš esu ta, kuri viskuo pasirūpina ir suorganizuoja iki detalių. Mėgstu stebinti mylimus žmones“, – sako dainininko Deivido Basčio žmona.
Su vaikų gimtadieniais, anot jos, yra paprasčiau, nes jie patys jau išsirenka, kur ir su kuo nori švęsti.
„Belieka išpildyti norus. Labiausiai vaikai mėgsta dideles erdves, kuriose galima sportiškai leisti laiką ir skaniai pavalgyti“, – sako A. Bastienė.
Ir tai gali tapti viena iš priežasčių, dėl kurios Basčių šeima į „Action by Apollo“ pramogų centrą užsuks ne kartą. Čia 24-iuose boulingo takeliuose įdiegta naujausia pramogų valdymo sistema su keliomis dešimtimis žaidimo vizualizacijų ir stilių. Centre taip pat yra septyni biliardo stalai bei ištisa žaidimų alėja – ją nuo pirmų atidarymo dienų suskubo įvertinti tiek vaikai, tiek mamos ir tėčiai.
Tema pagal brandą
„Kadangi auginame tris skirtingo amžiaus dukras, tai gimtadienių šventimai yra labai skirtingi. Bet, kaskart sukaktuvininkę pasveikiname tik prabudusią su torto gabaliuku ir degančiomis žvakutėmis“, – pasakoja R. Petrauskytė.
Vaikų gimtadieniai, jos teigimu, vyksta pagal brandą ir norus.
„Mūsų mažiausioji Adelė švęs 4-ąjį gimtadienį cirko tema šviesiame žaidimų ir edukacijų kambaryje, kur tokio amžiaus vaikams užteks vietos ir animatoriaus pramogų. Būsima septynmetė švęs sportinėje erdvėje, kur bus galima laipioti sienomis, karstytis virvėmis, dūkti ir šėlti. Na, o vyriausioji greičiausiai savo 14-ąjį gimtadienį švęs su draugėmis. Jau be tėvų“, – sako žinoma dainininkė.
Jos nuomone, geras laikas su draugais, kolegomis ar šeima yra garantuotas ir „Action by Apollo“ – čia gimtadienių šventės kupinos žaidimų, pramogų ir pagardintos gardžiu maistu bei gėrimais. Be to, pramogų centre yra ir naujienų – penktadienio vakarais boulinge pasitiks DJ, o internete lauks galimybė užsisakyti pramogų bei užkandžių rinkinius.
Ypatinga data
Dovanos Basčių šeimoje yra apkalbėtos ir apgalvotos. Jei tai didesnė svajonė, tuomet prie jos išpildymo prisideda draugai ir seneliai.
„Kalbėdama apie save, neišskirčiau nė vienos dovanos. Kasmet tą dieną gaunu vis daugiau sveikinimų, skambučių ir nuoširdžių palinkėjimų. Pats dėmesys man didžiausia dovana, – sako A. Bastienė, – Pernai tikrai buvo vienas gražiausių mano gimtadienių, suėjo 35-eri ir dažniausias linkėjimas buvo išlikti tokia pat! Reiškia viską gyvenime darau gerai, nes ir svajones didžiausias jau jaučiuosi išpildžiusi“.
R. Petrauskytė su vyru vaikams per gimtadienius dovanoja šventes ir daugiau jokių dovanų.
„Geriausias asmeniškai išgirstas palinkėjimas – kad visos ligos būtų išgydomos“, – sako pašnekovė.
Didžiausia savo gimtadienio staigmena ji vadina pažintį su vyru.
„2016 metais rugsėjo 23 d. susipažinome su Rolandu. Lygiai po metų susituokėme ir nuo šiol šią dieną švenčiame dvigubai“, – pasakoja R. Petrauskytė.
