TV3 naujienos > Žmonės

Agnė Bastienė su šeima leidžia laiką saulėtoje Maltoje: pasidalino akį traukiančiais kadrais

2025-09-12 19:28
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 19:28

Žinoma nuomonės formuotoja Agnė Bastienė kartu su vyru dainininku Deividu Basčiu bei vaikais paliko rudeniškus orus ir leidosi į kelionę kupiną saulės, gero oro bei smagių akimirkų. Šeima pasidalino šiltais atostogų kadrais.

Agnė Bastienė (Nuotr. socialinių tinklų)
7

Žinoma nuomonės formuotoja Agnė Bastienė kartu su vyru dainininku Deividu Basčiu bei vaikais paliko rudeniškus orus ir leidosi į kelionę kupiną saulės, gero oro bei smagių akimirkų. Šeima pasidalino šiltais atostogų kadrais.

6

Agnė Bastienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino saulėtais kadrais iš atostogų, kuriais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Agnė Bastienė su šeima Maltoje
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Bastienė su šeima Maltoje

Atostogos su šeima

Žinoma moteris Agnė Bastienė pasidalino šiluma bei gera nuotaika alsuojančiais kadrais iš saulėtosios Maltos, kur šiuo metu atostogauja su visa šeima.

Moteris pasidalino akį traukiančiais vaizdais, parodė vaizdų, kurie tarsi paveikslėliai, o fone matosi mėlyna jūra.

 

Nuomonė
Nuomonė
2025-09-12 19:48
Ar tik man čia atrodo, ar jos visos kažkokios labai vienodos?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
