Laida „La maistas"
Naujajame TV3 sezone laida „La maistas. Iššūkis“ bus kupina iššūkių, kuriuos vedėjas Gian Luca Demarco mes ne tik tradiciniams lietuviškiems patiekalams, bet ir… naujai, antrajai vedėjai, kuria taps „Power Hit Radio“ laidų vedėja Elena Karalienė.
Gian Luca – apie jo šeimos gyvenimą pakeitusį atradimą: „Nebeturime galimybės liūdėti“
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“ ir vėl pakvies nuostabiausiems Pjemonto regiono atradimams. Šįkart Gian Luca pakvies į lazdynų ūkį, kuriame gimsta tobulo skonio lazdynų riešutų kremas. Anot jo, pastarasis ne tik sugeba ištrinti bet kokį liūdesį – jo žmona nuo šio kremo tapo tiesiog priklausoma! Šįkart Gian Luca žiūrovus pakvies į „Nocciole d’Elite“ aukščiausios kokybės Pjemonto regiono riešutų ūkį.
(1)La maistas tv laida 2025-09-19
Tradicinis tiramisu pagal Gian Lucą: apsilaižysite pirštelius
Šį sezoną TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas“ grįžta pasikeitusi – po kelionių Lietuvoje, Gian Luca Demarco ir Elena Karalienė žiūrovus supažindins su Italijos maisto kultūra. Jie kvies apsilankyti ten, kur įprastai nepatenka ne tik kameros, bet ir vietiniai italai, bet nelaužys ir tradicijos – dalinsis gardžiausių patiekalų receptais.
La maistas tv laida 2025-09-14
Pasiruoškite itališkiems sekmadieniams: kodėl Gian Luca susigraudins, o Elena Karalienė tikėsis pakeisti vyrą?
Kam nors uždavę klausimą apie mėgstamiausią pasaulio virtuvę, dažniausiai išgirstame tą patį atsakymą: Italijos. O kas galėtų apie ją žinoti daugiau nei garsiausias Lietuvos italas, virtuvės šefas Gian Luca Demarco? O dar geriau būtų tuomet, jei apie didžiausią savo meilę jis pasakotų iš gimtojo Pjemonto regiono. Būtent todėl šį rudenį TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Italija“ keliasi ten, kur viskas ir prasidėjo.
La maistas tv laida 2025-09-05
REKLAMA
REKLAMA
Greičiau nei maisto pristatymas, pigiau nei kavinė: „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“ iš esmės keičia maisto gaminimo rutiną
Grįžote namo po ilgos darbo dienos, o gal pamokų mokykloje ar paskaitų universitete ir norite skaniai pavalgyti, nes skrandis jau kelias valandas signalizuoja apie alkį? Bet juk reikia kažką pasigaminti, o darbuotis virtuvėje nėra jokio noro. Štai čia ir ateina į pagalbą „Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L“. Šis 10 litrų talpos karšto oro keptuvas su dviem nepriklausomomis kaitinimo zonomis vienu metu gali kepti ir bulves ir vištienos gabaliukus arba paruošti du visiškai skirtingus patiekalus.
La maistas tv laida 2025-08-25
Ši kepta duona išeina tobulo skonio: rašykitės receptą
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės paskutinėje sezono laidoje „La maistas. Iššūkis“ – tikri užkandžių hitai: kepta duona ir sūrio spurgytės. Juos paprasta pasigaminti namuose ir skonis kaskart užburia. O kad juos pasigaminti būtų dar lengviau, išbandykite laidos svečių receptus, kurie niekada nenuvils. Užkandžių įvairovė – milžiniška, kiekviena šalis turi jai būdingus skonius, ne išimtis ir Lietuva.
La maistas tv laida 2025-06-01
Turbo greitai pagaminamos tortilijos: skanios ir karštos, ir šaltos
Šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Iššūkis“ tema – Meksikos virtuvė. Ir visai nereikia keliauti į meksikietiško maisto užkandines, nes tikrą fiestą galite susikurti namuose – išbandykite kesadilijų su vištiena ir sūriu bei tacos su plėšyta vištiena receptus! Tacos istorija siekia gilius laikus. Manoma, kad į kukurūzų paplotėlius žuvį ar medžioklės laimikį vyniodavo jau actekai. Tai – lanksti kukurūzų tortilija su įvairiausiais įdarais.
La maistas tv laida 2025-05-25
REKLAMA
REKLAMA
Šis patiekalas taps vakarėlių hitu: parodė, kaip pasigaminti Meksikos virtuvės pažibą
Nors savo virtuvę be galo mylime, Lietuvoje vis dažniau tampame atviri ir viso pasaulio skoniams. Ne vien tik sostinėje, bet ir kone kiekviename didesniame mūsų šalies mieste atsiranda įvairiausių virtuvių restoranų, tad po pasaulį galime keliauti nė neišvykdami svetur! O smagiausia išbandyti tokius patiekalus, kurie skirti dalinimuisi. Būtent tą įrodys šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Iššūkis“, kuri į jūsų virtuvę perkels gardžiausius Meksikos skonius.
La maistas tv laida 2025-05-23
Išdavė skaniausių šaltibarščių paslaptį: naudoja 1 slaptą ingredientą
Nors vis dar laukiame šilumos, šaltos sriubos išlieka populiarios lietuvių virtuvėse. O jei ieškote naujų receptų, kuo nustebinti save ar šeimą, TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Iššūkis“ viešnios dalijasi dviejų labai skanių šaltsriubių receptais: lietuviškos klasikos – šaltibarščių ir ispanų žvaigždės – gazpacho. Lietuvoje šaltibarščiai – daugiau nei patiekalas. Tai – reiškinys! Tiesa, šių dienų receptas kiek skiriasi nuo pirmųjų šaltibarščių.
La maistas tv laida 2025-05-18
Jei lietuviai negali be šaltibarščių, tai ispanai – be gazpacho: papildykite savo vasarą dar viena šalta sriuba
Belaukiant, kol termometro stulpelis pakils nors kiek aukščiau, visi skęstame planuose apie tai, ką tuomet veiksime. O štai ką valgyti, aišku jau dabar. Šaltos sriubos – idealus atsakas karščiui! Ir nors joks patiekalas nepajėgtų nurungti lietuvių meilės šaltibarščiams, kartais norisi ir paeksperimentuoti – tiek su šiuo geriausiu vasaros patiekalu, tiek ir su kitomis gaiviomis sriubomis. Būtent tam šį sekmadienį žiūrovus pakvies TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas.
La maistas tv laida 2025-05-16
REKLAMA
REKLAMA
Pasidalino tobulu vištienos sparnelių receptu: girs visa šeimyna
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Iššūkis“ – grilio patiekalai. Atšilus orams, daugelis kuria šašlykines ar kepsnines, o ieškantiems, ką naujo išbandyti, – laidos svečiai išdavė buffalo sparnelių su mėlynojo sūrio padažu ir sluoksniuoto jautienos šašlyko „Napoleonas“ receptus.
La maistas tv laida 2025-05-11
Atskleidė labai skanų šašlykų receptą: rekomenduoja išbandyti
Kol visi laukiame vis geresnių orų, metas pasižvalgyti grilio patiekalų idėjų. Juk artėjanti vasara ir grilis – neatsiejami dalykai, o ypač Lietuvoje. Čia grilio specialistas – kone kiekvienas! Tačiau šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Iššūkis“ jūsų grilinimo patirtį padės pakelti į kitą lygį.
La maistas tv laida 2025-05-09
Tobulo skonio krevetės česnakinio sviesto padaže: gaminsite ne kartą
Šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Iššūkis“ tema itin gardi – jūros gėrybės. Jas dievina daugelis, tačiau dažniau užsisako restoranuose nei gamina patys. Tačiau šie du receptai padės susikurti restoraną savo namuose – išbandykite patys pasigaminti šias krevetes arba midijas. Be to, šiandien ir ypatinga proga – Motinos diena.
La maistas tv laida 2025-05-04
REKLAMA
REKLAMA
Motinos dienos proga – gurmaniška vakarienė pačioms brangiausioms: šis midijų receptas nepalieka abejingų
Vieni be jūrų gėrybių negali gyventi, o kiti jas „prisijaukina“ tik su metais. Visgi tokie patiekalai kaip midijos ar įvairiai ruoštos krevetės restoranuose visuomet puikuojasi topuose! Tuo įsitikinsime ir šį sekmadienį, TV3 laidoje „La maistas. Iššūkis“. Ne tik išmoksime šiuos patiekalus kur kas pigiau paruošti namuose, bet dar ir sužinosime, kaip jūrų gėrybes pasirinkti ir pagaminti taip, kad jos prilygtų restorano lygiui.
La maistas tv laida 2025-05-02
Andrius Užkalnis išdavė tobulą „Fish and Chips“ receptą: visi prašys pakartoti
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Iššūkis“ – du lietuvių pamilti patiekalai: anties filė ir garsieji „Fish and chips“, o kurio patiekalas labiau patiks laidos vedėjams Elenai Karalienei ir Gian Lucai Demarco, varžėsi virtuvės šefas ir žurnalistas, maisto kritikas Andrius Užkalnis.
La maistas tv laida 2025-04-27
Šie įdaryti kiaušiniai taps švenčių stalo pažiba: visi klaus recepto
Išaušo Velykų rytas, o kokios Velykos be kiaušinių? Vis dar ieškantiems, ką greitai ir lengvai pagaminti velykiniam stalui, į pagalbą atskuba TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Iššūkis“ viešnios – išbandykite įdarytų kiaušinių ir kiaušinių užtepėlės su krabų lazdelėmis receptus. Jie garantuotai taps šventinio stalo pažiba! Greitai ir lengvai paruošiami Velykų patiekalai – atsiraitokite rankoves ir kibkite į darbą.
La maistas tv laida 2025-04-20
REKLAMA
REKLAMA
Originalus būdas sunaudoti po Velykų likusius kiaušinius: norėsis pakartoti ne tik per šventes
TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Iššūkis“ šį sekmadienį, Velykų rytą, kvies praleisti kartu. Laidos vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco ne tik pasidalins savo šventinėmis tradicijomis, bet ir atsakys į daugeliui rūpimą klausimą – ką daryti su kiaušiniais, kurių nuolat lieka po Velykų? Kaip juos panaudoti gudriai ir naujai, kad nereikėtų nieko išmesti, o taip pat džiugintų ir skonis? Laidos žiūrovai šventinį rytą išgirs ir apie gilias Velykų tradicijas bei papročius, kuriuos ...
La maistas tv laida 2025-04-18
Naminiai sušiai: taip lengvai jų gaminti dar nebandėte
Šiandien TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Iššūkis“ – Japonijos skoniai. Daugelis pamėgtus japoniškos virtuvės patiekalus valgo tik restoranuose, tačiau juos paprasta pasigaminti patiems namuose – laidos svečiai dalijasi sušių su krevetėmis ir lašiša bei japoniškos Ramen sriubos su kiaulienos šonine receptais. Sušiai – tikra japoniškos virtuvės klasika.
La maistas tv laida 2025-04-06
Šefas pasidalino japoniškos Ramen sriubos receptu: skanesnės dar nevalgėte
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Iššūkis“ kvies nusikelti į tekančios saulės šalį – Japoniją. Daugelis japoniškus patiekalus dažniausiai užsisako restoranuose, tačiau juos galima patiems atkartoti namuose. Nedvejokite – pasigaminę juos namuose džiaugsitės ne tik tobulais skoniais, bet ir išleisite mažiau pinigų. Šįkart laidoje į kovą stoja du populiariausi japoniškos virtuvės patiekalai: sušiai ir ramenas.
REKLAMA
REKLAMA
Burnoje tirpstantis jautienos karpačio: parodė, kaip lengvai pasigaminti namuose
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Iššūkis“ į kovą stojo du įmantrūs, tačiau nesunkiai namuose pagaminami patiekalai – sevičė ir karpačio. Pasigaminkite šiuos patiekalus namuose – žurnalistas, maisto entuziastas Tadas dalijasi jautienos karpačio su salierų traškučiais receptu, o „Stebuklinga mėta“ tinklaraštininkė Natalija siūlo išbandyti egzotišką krevečių sevičę.
La maistas tv laida 2025-03-30
Taip paruošta žuvis tampa Lietuvos restoranų hitu: laikydamiesi šių taisyklių, lengvai pakartosite tą namuose
Šylant orams, ant stalo norisi matyti vis lengvesnius, neapsunkinančius patiekalus. Tačiau kuo pakeisti daugeliui pabodusias salotas? Restoranuose tokių įmantrių pasirinkimų – gausu, tačiau tam, kad kiekvieną savaitgalį nereikėtų išlaidauti, sekmadieniais išeitį siūlo TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas.
La maistas tv laida 2025-03-28
Jonas Nainys išdavė firminį mėsainių receptą: rašykitės iškart
Kartais norisi suvalgyti ką nors ne itin sveiko, tačiau daugelis renkasi greitą maistą užsisakyti į namus ir tenka išleisti nemažas sumas pinigų. Vis tik, tokį maistą lengvai galite pasigaminti namuose – TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Iššūkis“ Jonas Nainys-Jovani pasidalijo savo mėsainių receptu, o Kauno kebabinę „Kebabų kebabai“ atstovaujančios merginos Sandra ir Erika parodė, kaip pasigaminti skanų naminį kebabą.
La maistas tv laida 2025-03-23
REKLAMA
REKLAMA
„Normalūs“ kebabai grįžo: parodė tokį, kurio kaina – vos 3 eurai
Mėsainis ir kebabas – du patiekalai, kuriuos bene dažniausiai renkamės po vakarėlių ar tuomet, kai norime sau leisti pasimėgauti ne pačiu sveikiausiu, tačiau tikrai nuodėmės vertu maistu. Visgi pastaruoju metu vis dažniau išgirstame apie išaugusias kebabų kainas.
La maistas tv laida 2025-03-21
Taip skaniai ruoštos jautienos dar nevalgėte: norėsis pakartoti
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „La maistas. Iššūkis“ karaliavo tartarai – populiarus patiekalas, kurį daugelis valgo restoranuose, bet retai gamina patys. Laidos svečiai žinomas šalies šefas Gediminas Albrechtas ir „Armėniško skonio“ virtuvės šefas Arturas parodė, kaip pasigaminti tartarą namuose – nustebins ne tik skoniai, bet ir patiekalų kaina.
La maistas tv laida 2025-03-16
Virtuvės šefas Gediminas paviešino savo kultinio tartaro receptą: nustebins ne tik skonis, bet ir kaina
Lietuvoje atsiranda ne tik vis daugiau gurmanų, bet ir savo įspūdingais skoniais užburiančių restoranų. O ir pastaruosiuose žmonės yra linkę užsisakyti tai, ko įprastai namie nevalgo. Tačiau, ką darytumėte, jei sužinotumėte, kad daugelio pamėgtus tartarus nėra taip sunku pasigaminti ir namuose? Ir dar – kur kas pigiau? Visa tai atskleis šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas.
La maistas tv laida 2025-03-14
REKLAMA
REKLAMA
Nepaprastas šokoladinio pyragėlio receptas: nustebins visą šeimą
Šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Iššūkis“ tema – šokoladas. Laidos svečiai Mykolas ir Laura dalijasi dviem gardžiais receptais – šokoladainio su sausainių gabalėliais ir „lava cake“ šokoladinių pyragėlių. Lava cake ir šokoladainis, dažnai sutinkamas brownie pavadinimu – du nuostabūs šokoladiniai desertai, kurie užburia ir savo skoniu, ir tekstūra.
La maistas tv laida 2025-03-09
Moters dienai – tobulas Mykolo desertas: šiam šokoladainiui neatsispirs nė viena
Vis sparčiau artėjant Moters dienai, daugelis ima ieškoti būdų, kaip nustebinti savo brangiąsias, ar kokią šventę pačioms susikurti. Tad, nors gėlės ir pradžiugintų ne vieną, dar daugiau džiaugsmo suteikia rankų darbo dovanos. O ypač – tos, kurios savyje slepia… šokoladą. Būtent to išmokti pakvies šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas.
La maistas tv laida 2025-03-07
Išdavė skaniausią lietinių blynų tešlą: receptą verta turėti po ranka
Jau visai netrukus – Užgavėnės, o jos neįsivaizduojamos be svarbiausio atributo – blynų. TV3 žiniasklaidos grupės laidos „La maistas. Iššūkis“ svečiai dalijasi skaniausiais blynų receptais – išbandykite ir lietinius blynus, ir gardžius amerikietiškus blynelius. Blynus dažniausiai renkamės valgyti saldžius, tačiau daugelis nepelnytai užmiršta sūrias jų versijas – būtent tokias šįkart pristatys du maisto gaminimo entuziastai.
La maistas tv laida 2025-03-02
REKLAMA
REKLAMA
Renata atskleidė tobulą blynų receptą: puikiai tiks Užgavėnėms
Užgavėnės be blynų tiesiog neįsivaizduojamos, todėl TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Iššūkis“ sekmadienį pakvies šiai šventei ruoštis kartu. O kad Užgavėnės būtų tikrai sočios, išvysime dvi neįprastas blynų versijas. Blynus dažniausiai renkamės valgyti saldžius, tačiau daugelis nepelnytai užmiršta sūrias jų versijas – būtent tokias šįkart pristatys du maisto gaminimo entuziastai. Blynų istorija Pirmieji blynai Lietuvoje greičiausiai atsirado dar Viduramžiais.
La maistas tv laida 2025-02-28
Tokių skanių makaronų dar nevalgėte: rašykitės receptą
Šiandien laida „La maistas. Iššūkis“ nukėlė į Italiją, o kas yra labiau itališko nei makaronai? Tobulus skonius galite susikurti patys namuose – išbandykite Rose Bolognese su grikių makaronais ir naminės lazanijos receptus. Pasta Bolognese (arba ragù alla bolognese) kilusi iš Bolonijos miesto Italijoje. Įdomu tai, kad originaliame recepte nebuvo pomidorų – padažas gardintas sultiniu. Tik vėliau pomidorai tapo neatsiejama šio padažo dalimi.
La maistas tv laida 2025-02-23
Naminė Rugilės lazanija nepalieka abejingų: nustebins ir skonis, ir kaina
TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas. Iššūkis“ kiekvieną sekmadienį žiūrovus kviečia išbandyti savo gebėjimus virtuvėje. Nuo populiariausių restoranų patiekalų iki tradicija tapusių lietuviškų valgių – laidos svečiai parodė, kad namuose pasigaminti tikrai galime viską. O šio savaitgalio laida taps tikra dovana itališkos virtuvės gerbėjams. Tegul namai pakvimpa Italija ir gardžiausiais jos skoniais! Šį sekmadienį žiūrovų laukia net dviejų itališkos virtuvės šedevrų paslaptys.
La maistas tv laida 2025-02-21
REKLAMA
REKLAMA
Šį cepelinų receptą vadina geriausiu: išeina tobuli
Vasario 16-oji – ypatinga šventė visiems lietuviams, o kas gali būti lietuviškesnio nei kugelis ir cepelinai? Laidos „La maistas. Iššūkis“ svečiai dalijasi gardžiausių tradicinių lietuviškų cepelinų ir pavasariško kugelio receptais. Cepelinai ir kugelis – du neatsiejami lietuviškos virtuvės perlai, kurių istorija ir skonis žavi tiek vietinius, tiek svečius.
La maistas tv laida 2025-02-16
Šis kugelio receptas sužavės visus: nekainuos net 2 eurų
Vasario 16-oji – visos Lietuvos šventė. Būdų ją paminėti yra daugybė, tačiau cepelinai ir kugelis neretai tampa neatsiejamu šios dienos elementu. Ir nors šių patiekalų mūsų šalies restoranuose gausu, tikriausiai visi sutiktų, kad skaniausi cepelinai ir kugelis yra ruošti namuose. Todėl šio sekmadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „La maistas.
La maistas tv laida 2025-02-14
Šį desertą lengvai pagaminsite namuose: idealiai tiks Valentino dienai
Artėjant Valentino dienai, vis dažniau ieškoma desertų receptų. Jei ir jums pritrūko idėjų, kuo nustebinti mylimuosius, TV3 laidos „La maistas. Iššūkis“ viešnios dalijasi itališkos klasikos – tiramisu ir panakotos – receptais. Šio sekmadienio laidos tema – desertai. Agnė nustebino panakota su kokosais ir braškėmis, Vaiva – neįprasta lietuviška tiramisu versija. Laidoje viešnios parodė, kaip juos pasigaminti paprastai ir pigiai namuose.
La maistas tv laida 2025-02-09
REKLAMA
REKLAMA
Tokio tiramisu dar neragavote: pasigaminsite vos už porą eurų
Jau visai ant nosies Valentino diena, kuri neįsivaizduojama be desertų. Pirkti juos restoranuose – nepigu, todėl šį sekmadienį TV3 laidoje „La maistas. Iššūkis“ išvysite, kaip pasigaminti tobulus itališkus desertus vos už kelis eurus. Laidos viešnia Agnė parodys, kaip pasigaminti burnoje tirpstančią panakotą su kokosu ir braškėmis, o Vaiva nustebins lietuviška tiramisu versija.
La maistas tv laida 2025-02-07
Taip kepta lašiša sužavės visus svečius: recepto prašys ne vienas
TV3 laida „La maistas. Iššūkis“ Naujus metus pasitiko pasikeitusi – nuo šiol laidos vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco kviečia gaminti nebe tradicinius, o naujus ir madingus patiekalus. Laidos svečiai dalinsis patarimais ne tik apie tai, kaip pagaminti kuo skaniau, bet ir kaip juos gaminant sutaupyti.
Išdavė tobulą lašišos receptą: nekainuos nė 5 eurų
Patiekalai be mėsos ant stalo turėtų atsidurti dažniau, tačiau neretai ima ir pritrūksta idėjų, o jų kainos restoranuose nedžiugina. Todėl šį sekmadienį TV3 laidoje „La maistas. Iššūkis“ išvysime, kaip pasigaminti gardžius vegetariškus patiekalus – pastaruoju metu masiškai išpopuliarėjusį kalafioro steiką bei lietuvių pamiltą lašišos kepsnį.
La maistas tv laida 2025-01-31
REKLAMA
REKLAMA
Išvydęs laidos svečio ūgį Gian Luca nesulaikė juoko: „Žmogau, čia yra nelegalu“
Lietuviai garsėja aukštaūgiais vyrais, o tuo tarpu italai – žemaūgiais. Iš Italijos kilęs „La maistas. Iššūkis“ vedėjas Gian Luca Demarco negalėjo atsistebėti, kai laidos svečiu tapo aukštaūgis Martynas. Gian Luca iškart ėmė juokauti, kad „La maistas. Iššūkis“ šįkart atrodys visai kitaip, nes virėjo ir „TikTok“ žvaigždės Martyno žiūrovai beveik nematys, tik judantį kūną. Kodėl? Nes Martynas daug aukštesnis už Gian Lucą.
La maistas tv laida 2025-01-29
Pasigaminkite jaučio žandus namuose: idealiai tiks su bulvių koše
Naujus metus atsinaujinusi pasitikusi laida „La maistas. Iššūkis“ kviečia gaminti nebe tradicinius, o šiuolaikiškus ir madingus patiekalus, o laidos svečiai išduos, kaip tai padaryti ne tik gerai, bet ir pigiai. Šįkart laidos vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco vertins socialinių tinklų žvaigždės kulinaro Martyno ir maisto tinklaraštininkės Eglės gamintus madingus patiekalus – jaučio žandus su bulvių piurė ir cezario salotas su krevetėmis.
La maistas tv laida 2025-01-26
Cezario salotos su krevetėmis – 10 eurų pigiau nei restorane: kaip tiksliai jas pasigaminti namuose?
Ką valgysime pietums? O vakarienei? Tokia dilema kamuoja tikrai ne vieną. Restoranuose ją neretai padeda išspręsti salotos arba mėsos patiekalai. Deja, kainos, kurias pamatome meniu, neretai yra mažiau džiuginančios. Būtent todėl šį sekmadienį TV3 laidoje „La maistas. Iššūkis“ išvysime, kaip pasigaminti abu – tikra klasika tapusias Cezario salotas bei minkštutėlius jaučio žandus.
La maistas tv laida 2025-01-24
REKLAMA
REKLAMA
Šį desertą pamils net išrankiausi: skonis vertas 10 balų
Naujus metus atsinaujinusi pasitikusi laida „La maistas. Iššūkis“ kviečia gaminti nebe tradicinius, o šiuolaikiškus ir madingus patiekalus, o laidos svečiai išduos, kaip tai padaryti ne tik gerai, bet ir pigiai. Šios laidos tema – patiekalai iš kiaušinių. Tad šįkart laidos vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco vertins du madingus patiekalus – Viktorijos gamintą izraelietišką šakšuką su chorizo dešra ir Sonatos lengvą it debesėlį pavlovą su mandarinais.
La maistas tv laida 2025-01-19
Išdavė tobulą šonkaulių receptą: tiesiog tirps burnoje
TV3 laidos „La maistas. Iššūkis“ vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco kviečia gaminti nebe tradicinius, o naujus ir madingus patiekalus bei dalinsis patarimais, kaip juos gaminant sutaupyti. Šį sekmadienį laidoje – nuo kaulo byrantys šonkauliukai ir jautienos steikas. Mėsos mylėtojams šie receptai tikrai patiks, o laidos svečiai pademonstravo, kaip lengvai restoranuose brangiai parduodamus patiekalus pigiai ir paprastai pasigaminti namuose.
La maistas tv laida 2025-01-12
Parodė, kaip išvirti tobulą kiaušinį be lukšto: viskas paprasčiau nei galvojote
TV3 laida „La maistas. Iššūkis“ Naujus metus pasitinka pasikeitusi – nuo šiol laidos vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco kvies gaminti nebe tradicinius, o naujus ir madingus patiekalus bei dalinsis patarimais, kaip juos gaminant sutaupyti. Kaip pastebi laidos vedėjai, turint šiek tiek kiekvienam lengvai perkandamų įgūdžių, visi galėtume patys pasigaminti tokius pat gardžius patiekalus, už kuriuos restoranuose permokame.
La maistas tv laida 2025-01-05
REKLAMA
REKLAMA
Taip ruošta silkė papuoš Kūčių stalą: receptą verta užsirašyti
Nenumaldomai artėjančios gražiausios žiemos šventės diktuoja ir TV3 laidos „La maistas. Iššūkis“ receptus. Kūčių stalą retas lietuvis gali įsivaizduoti be silkės, todėl Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco parodė du skirtingus silkės ruošimo būdus – vieną senovišką, o kitą modernesnį variantą. Įvairiose Europos šalyse skirtingais būdais paruošta silkė laikoma delikatesu, o kartais – net ir ypatingu patiekalu šventinėmis progomis.
La maistas tv laida 2024-12-15
Išdavė tikros lietuviškos naminės duonos receptą: parduotuvėje daugiau nebepirksite
Duona – produktas, be kurio daugelis lietuvių neįsivaizduoja kiekvienos dienos, tad šiandien TV3 laidos „La maistas. Iššūkis“ vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco pateiks savo kepinio interpretacijas, o kaip jiems seksis, pamatykite jau šiandien laidoje! Nuo neatmenamų laikų kepama ruginė duona Lietuvos kultūroje užima ypatingą vietą – tai ne tik maistas, bet ir vienas pagrindinių mūsų tautos simbolių, visada ant protėvių Kūčių stalo užimdavęs ypatingą vietą.
La maistas tv laida 2024-12-08
Šie sausainiai nuo stalo dings žaibiškai: norėsis dar ir dar
Šio sekmadienio TV3 laidos „La maistas. Iššūkis“ tema itin gardi, tai – saldumynai! Pamatykite, kuo nustebino laidos vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco. Kas gi nemėgsta saldumynų? Tokių, greičiausiai, tėra vienetai. O kas gali būti skaniau nei saldūs, burnoje tirpstantys kepiniai? Elena laidoje gamino daugelio lietuvių tiesiog dievinamus senovinius meduolinius grybukus, į kuriuos vien pažiūrėjus tįsta seilės.
La maistas tv laida 2024-12-01
REKLAMA
REKLAMA
Atrado skaniausią bulvinių vėdarų receptą: primins vaikystę
Šį sekmadienį laidos „La maistas. Iššūkis“ tema – vėdarai! Tai vienas tradiciškiausių lietuviškų patiekalų, kurį kartu su laidos viešnia Jurgita gamino vedėja Elena Karalienė. O virtuvės šefas Gian Luca Demarco, padedamas laidos viešnios Beatos, metė iššūkį vėdarams pagamindamas argentinietiškas namines dešreles. Elenai šįkart tai – visiškas iššūkis, mat pati nėra vėdarų ne tik gaminusi, bet ir ragavusi.
La maistas tv laida 2024-11-24
Vieni šį lietuvišką patiekalą dievina, o kiti nėra net ragavę: kuo ypatinga jo gamyba?
Nors lietuviai bulviniams patiekalams yra neabejingi, yra vienas patiekalas, dėl kurio nuomonės išsisikiria – vėdarai. Vieni juos dievina, o kiti nė negali pasižiūrėti. Dar mažiau žmonių moka juos gaminti! Ir kas galėjo pagalvoti, kad šio patiekalo gamyba iššūkiu taps net Elenai Karalienei? TV3 laidoje „La maistas. Iššūkis“ šįkart sunkesnė užduotis atiteks būtent jai. O su kokia pasaulietiškos virtuvės interpretacija į vėdarus jai atsakys Gian Luca Demarco, pamatysime jau šį sekmadienį.
La maistas tv laida 2024-11-22
Legendiniai Kėdainių blynai: traškūs išorėje su sultinga mėsa viduje
Atvėsus orams, namuose vis dažniau karaliauja bulviniai patiekalai. O koks lietuvis nemėgsta bulvinių blynų? Laidos „La maistas. Iššūkis“ vedėjai pasidalins ypatingai skanių bulvinių patiekalų receptais. Elena Karalienė pasiraitojusi rankoves su tikra profesionale Juste gamino tradicinius Kėdainių blynus, o Gian Luca Demarco su jos broliu, talentingu virtuvės šefu Gerčiu parodė kitokį būdą, kaip panaudoti bulves – gamino tobulą bulvių kišą su mėsa.
La maistas tv laida 2024-11-17
REKLAMA
REKLAMA
Minkštutėliai burnoje tirpstantys varškėčiai: skonis nukels į vaikystę
Varškėčiai – lietuvių dievinamas patiekalas ir kiekviena šeimininkė turi savo ypatingą receptą. TV3 laidoje „La maistas. Iššūkis“ vedėja Elena Karalienė dalijosi, kaip pagaminti purius ir burnoje tirpstančius varškėčius su kokosų drožlėmis, o Gian Luca šiam patiekalui metė iššūkį pagamindamas rikotos sausainius. Varškėčiai Lietuvoje yra be galo mėgstami.
La maistas tv laida 2024-11-10
Šis tinginio receptas nepaliks abejingų: kartosite ne kartą
Artėjant jau tradicija tapusiai Pyragų dienos akcijai, TV3 laidos „La maistas. Iššūkis“ vedėjai Elena Karalienė ir Gian Luca Demarco pasidalijo gardžiausio lietuviško deserto – tinginio – receptais. E. Karalienė gamino tikrą tradicinį lietuvišką šokoladinį tinginį, o Gian Luca metė iššūkį gardėsiui ir pagamino kiek kitokią jo versiją su matcha arbata ir baltuoju šokoladu.
La maistas tv laida 2024-11-03