Visur skani, bet Italijoje – skaniausia: tikros itališkos picos paslaptis – iš Gian Lucos draugo lūpų

Šį kartą rytą garsiausias Lietuvos italas pakvies apsilankyti pas savo draugą, kurio restoranui suteikta „Michelin“ žvaigždė. Juk kur daugiau semtis žinių apie picą, jei ne Italijoje?
Kartu su Gian Luca žiūrovai pamatys šiuolaikiška dvasia alsuojančios picerijos užkulisius ir sužinos slapčiausius čia gimstančius receptus, rašoma pranešime spaudai.
Tačiau ar žinojote, koks buvo picos kelias iki šių dienų?
Pasirodo, kad viskas prasidėjo varginose Neapolio gatvėse, kuriose žmonės ieškojo greito, sotaus ir pigaus maisto. XVIII amžiaus pabaigoje Italijos pietuose paprasti darbininkai kepdavo plonus duonos paplotėlius, ant kurių sukraudavo viską, ką rasdavo: pomidorą, alyvuogių aliejų, česnaką bei žoleles. Nieko prabangaus – tik šiek tiek rankų darbo.
Tačiau viskas pasikeitė 1889-aisiais, kai Italijos karalienė Margarita apsilankė Neapolyje. Čia jai buvo pateikta trispalvė pica – ant jos puikavosi raudoni pomidorai, baltas mocarelos sūris ir žali baziliko lapeliai.
Skonio derinys buvo toks tobulas, kad šis patiekalas gavo jos vardą – „Margherita“. Nuo tada pica iš paprasto gatvės užkandžio persikėlė į karalių virtuvę.
Netrukus po to pica pasklido po visą pasaulį, o Amerikoje ji netgi sulaukė savo atgimimo. Čikagoje gimė storapadė pica, Niujorke – plonytė, lanksti, skanaujama sulenkus per pusę.
O šiandien picą ragaujame visuose pasaulio kampeliuose. Havajuose išgarsėjo pica su ananasais, Japonijoje – su majonezu, o Lietuvoje – su rūkyta šonine ir marinuotais agurkėliais.
Pica tapo universaliu maistu, tinkančiu visiems. Ir tokiu, kurį gamindami dabar drąsiai eksperimentuoja ir italai! Būtent tą išvysime ir šio sekmadienio laidoje.
O vėliau, kartu su Elena Karaliene, Gian Luca Demarco žiūrovus išmokys pasigaminti ir dar vieną patiekalą – nepaprasto skonio itališką duoną fokačiją.
Tradicinė itališka plona duona fokačija
Ingredientai:
- 600 g 00 rūšies miltų;
- 15 g šviežių mielių;
- 380 ml šilto vandens;
- 12 g druskos;
- 30 g ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 5 g cukraus;
- 50 ml šilto pieno;
- kelios šakelės šviežio rozmarino.
Gaminimo eiga
Beriame 600 g miltų ir daug druskos. Į indelį įpilame pieną, beriame žiupsnį cukraus ir sutrupiname šviežių mielių. Viską išmaišome, kad ištirptų mielės ir cukrus. Pašildome. Supilame į miltų ir druskos mišinį. Išmaišome ir dedame pailsėti 8 valandas.
Patepame skardą sviestu. Supilame brandintą tešlą. Paspaudžiame pirštais ir dar leidžiame jai kurį laiką pakilti šilumoje, kad būtų puresnė, o tuomet kepame 180 laipsnių orkaitėje.
Indelyje sumaišome extra virgin aliejų su vandeniu, paskaniname rozmarinais. Visą aliejaus ir vandens plakinį užpilame ant ką tik iš orkaitės ištrauktos fokačijos. Papuošiame šviežio rozmarino lapeliais. Skanaus!
