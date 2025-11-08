Ragina jokiu būdu į kiaušinienę nedėti 1 lietuvių pamėgto produkto: išeis guminė

Kiaušinienė puikiai tinka tiek pusryčiams, tiek greitai, bet puikiai vakarienei darbo dienos pabaigoje, rašoma mirror.co.uk.
Nors atrodo paprasta, būdas, kaip išgauti švelnią, šilkinę tekstūrą, vis dar kelia ginčų. Daug kas mano, kad šiam efektui pasiekti reikia pieno, tačiau tai – klaida.
Ragino nepilti pieno ir vandens
Šią vyraujančią nuomonę paneigia kiaušinių ekspertas Henry O’Connoras, prekės ženklo „Better Eggs“ įkūrėjas. Jis drąsiai teigia, kad pieno pylimas į kiaušinienę yra „viena didžiausių klaidų“.
„Pienas kiaušinių kremiškumo nepadidina – jis juos praskiedžia. Įpylus pieno kiaušiniai praranda skonį ir tampa guminiai“, – aiškina H. O’Connoras.
Daugelis mano, kad pieno riebalai suteikia kiaušiniams švelnumo, tačiau, pasak maisto ekspertų, rezultatas dažnai būna priešingas.
Portalas „Tasting Table“ atliko eksperimentą, kurio metu kiaušinienė buvo gaminama su pienu ir su vandeniu. Rezultatas – pilant tik pieno, gaunama „guminė kiaušinienė“. Taip nutinka todėl, kad kepimo metu pieno ir kiaušinių baltymai reaguoja tarpusavyje.
„Perkaitinus, šis ryšys sustiprėja ir išstumia drėgmę iš kiaušinių, todėl patiekalas tampa sausas ir guminis. Štai kodėl daugelis šiuolaikinių šefų pataria gerai pagalvoti prieš pilant pieno į kiaušinienę“, – aiškina maisto specialistai.
O štai apie vandens pylimą H. O’Connoras priduria: „Kai kiaušiniai kepami, vanduo virsta garais, todėl tekstūra tampa guminė, o ne šilkinė. Be to, dėl papildomo skysčio kiaušiniai gali perkepti, kol laukiate iki drėgmė išgaruos.“
Tobulai kreminės kiaušinienės paslaptis
Ekspertas atskleidžia savo mėgstamą būdą, kaip paruošti švelnią, kreminę kiaušinienę:
- Naudokite tik šviežius, aukštos kokybės kiaušinius.
- Kepkite lėtai, ant silpnos ugnies, nuolat maišydami.
- Norėdami suteikti kremiškumo, įlašinkite lašelį crème fraîche (prancūziško grietinėlės produkto).
Toks nedidelis pakeitimas gali visiškai pakeisti patiekalą – nuo paprastų pusryčių iki tobulo kreminio malonumo.