Gamindami kiaušinienę daugelis daro 1 klaidą: nekartokite jos

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kiaušinienė – vienas paprasčiausiai pagaminamų patiekalų, bet ją sugadinti neįtikėtinai lengva. Maisto mėgėjai nuolat daro vieną ir tą pačią klaidą, kuri nepataisomai sugadina jų pusryčius, rašo mirror.co.uk.
Kiaušinienė skani ir viena, ir su daržovėmis ar duonos riekele. Be to, kiaušiniai yra puikus baltymų šaltinis, juose gausu vitaminų ir mineralų, tokių kaip geležis ir fosforas.
Vis dėlto gaminant kiaušinienę pagrindinė užduotis – kad ji būtų tobulai skani ir puri. Tik taip būna ne visada, ypač jei gaminant kiaušinienę daroma viena klaida, rašo „Express“.
Įvardijo dažną klaidą, daromą gaminant kiaušinienę
Apima didelis nusivylimas, kai kiaušinienė gaunasi sausa, kieta ir beskonė. Tokiais atvejais gali padėti, pavyzdžiui, padažas, tačiau įsidėmėkite, kad jei kiaušinienė nepavyksta, tai reiškia, kad gamindami padarėte klaidą.
Vienas „Reddit“ vartotojas išryškino problemą, su kuria susidūrė gamindamas kiaušinienę:
„Gaminau didelę porciją kiaušinienės, bet iš daugiau nei pusės tuzino kiaušinių gavosi labai mažas kiekis. Nežinau, ar padariau ką nors ne taip, kad netekta tiek daug drėgmės.
Iš pradžių kepiau ant labai silpnos ugnies, tada truputį padidinau kaitrą ir nuolat maišiau. Visi patarimai labai laukiami!“
Panašu, kad jo padaryta klaida buvo per žema temperatūra. Kaip atsakė vienas naudotojas:
„Man patinka, kad kiaušinienė būtų drėgna ir puri, todėl visada kepu ant didelės ugnies. Pastebiu, kad tie, kurie kepa ant silpnos ugnies, pasigamina kreminę, vientisą kiaušinienę. Nieko gero!“
Kitas pridūrė: „Aš kepu kiaušinienę ant didelės ugnies ir nuolat maišau. Vos tik kiaušiniai sukietėja, išjungiu ugnį, o likusi šiluma užbaigia kepimo procesą, nesugadindama kiaušinienės ir jos per daug neišsausindama.“
Taigi, ką bedarytumėte, gamindami kiaušinienę įsitikinkite, kad pakanka kaitros – kitaip rizikuosite valgyti beskonę, kietą kiaušinienę.
