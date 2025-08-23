Šefas išdavė tobulos kiaušinienės receptą: išeina daug skanesnė

Varžėsi net trijų garsių šefų receptai: Gordono Ramsay, Inos Garten ir Bobby Flay. Po skonio testo paaiškėjo – nepralenkiamas liko Gordonas Ramsay. Jo receptas, kuriam naudojami du slapti ingredeintai ir unikali gaminimo technika, vadinamas tobuliausiu būdu pasigaminti kiaušinienę.
Geriausias iš trijų išbandytų receptų
Kulinarijos platforma „Delish“ socialiniame tinkle „TikTok“ palygino trijų garsiausių virtuvės šefų – Gordono Ramsay, Inos Garten ir Bobby Flay – kiaušinienės receptus.
Kiekvienas iš jų naudojo skirtingus metodus ir ingredientus: skyrėsi keptuvės įkaitinimo temperatūra, naudojamas sviestas, grietinėlė ar net prisidėjo trumų sviestas. Skyrėsi ir plakimo technika bei gaminimo tempas.
Tačiau vienas iš jų gerokai išsiskyrė – Gordono Ramsay receptas. Jo metodas įvertintas kaip geriausias tiek dėl skonio, tiek dėl tekstūros.
Kodėl jo receptas toks ypatingas? G. Ramsay pradeda nuo šaltų kiaušinių ir šalto sviesto, dedamų tiesiai į karštą gilią keptuvę. Nuolat maišant, keptuvė reguliariai nukeliama nuo ugnies, kad kiaušiniai nespėtų perkepti. Rezultatas – švelni, vientisa, beveik kreminė masė.
Slapti ingredientai – šaltas sviestas ir grietinėlė. Pastaroji suteikia lengvą rūgštumą ir papildomą kremiškumą.
Gordono Ramsay tobula kiaušinienė
Reikės:
- 6 šaltų kiaušinių;
- 15 g sviesto;
- Žiupsnelis druskos ir pipirų;
- 1 arbatinis šaukštelis šviežios grietinėlės;
- Šviežio smulkinto laiškinio česnako.
Gaminimas:
- Į gilią keptuvę įmuškite 6 šaltus kiaušinius ir sudėkite sviestą. Patarimas: mažesniam kiekiui laikykitės 2:1 santykio tarp kiaušinių ir sviesto.
- Dėkite keptuvę ant stiprios ugnies ir nuolat maišykite gumine mentele – neplakti!
- Po 30 sek. nukelkite nuo ugnies, bet toliau maišykite. Po 10 sek. grąžinkite ant ugnies. Kartokite ciklą apie 3 minutes.
- Paskutinę minutę įberkite druskos, pipirų.
- Norint švelnesnės tekstūros – įmaišykite arbatinį šaukštelį šviežios grietinėlės.
- Patiekite papuošę smulkintu laiškiniu česnaku.